Động đất mạnh 4,7 độ Richter làm rung chuyển miền nam Ý

Theo Viện Địa vật lý và núi lửa quốc gia Ý, tâm chấn nằm ở phía tây Naples, với độ sâu khoảng 3 km. Rung chấn được cảm nhận rõ tại nhiều khu dân cư, khiến người dân hoảng sợ đổ ra đường. Lực lượng cứu hỏa ghi nhận một số thiệt hại nhẹ tại Naples và các khu vực lân cận. Tính đến chiều 1.8, nhà chức trách Ý chưa nhận được yêu cầu cứu hộ khẩn cấp hay báo cáo về thương vong.

Một chiếc ô tô bị đè bẹp bởi đống đổ nát trên đường sau trận động đất mạnh ở khu vực Campi Flegrei (Ý) ngày 31.7 ẢNH: REUTERS

Các tuyến đường sắt và tàu điện ngầm địa phương tạm ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn, trong khi một số khu vực mất điện trong thời gian ngắn. Truyền thông Ý đưa tin đây là một trong những trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại Campi Flegrei trong những năm gần đây. Campi Flegrei là một hõm chảo núi lửa rộng lớn, có mật độ dân cư cao và trải dài trên phần lớn khu vực phía tây Naples. Hoạt động địa chấn tại đây gia tăng trong những năm qua, buộc chính phủ Ý tăng cường giám sát và cập nhật phương án sơ tán.

Dù các trận động đất nhỏ thường xuyên xảy ra, những rung chấn mạnh hơn vẫn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tái diễn cuộc khủng hoảng địa chấn đầu thập niên 1980, từng khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Ý nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn mạnh ở châu Âu. Năm 2016, một loạt động đất tại các vùng Lazio, Umbria và Marche khiến khoảng 300 người thiệt mạng. Trước đó, trận động đất mạnh 6,9 độ Richter tại Irpinia (miền nam Ý) vào tháng 11.1980 đã làm khoảng 2.700 người thiệt mạng và tàn phá hàng trăm thị trấn.