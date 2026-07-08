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Đời sống Một nửa thế giới

Một phụ nữ Việt nhận giải thưởng 'Công dân toàn cầu' ở Nhật Bản

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, là người nước ngoài duy nhất được Nhật Bản trao giải thưởng cộng đồng 'Công dân toàn cầu' năm 2026.

Vừa qua, trong khuôn khổ chương trình giao lưu Văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) trao giải thưởng cộng đồng "Công dân toàn cầu" nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế.

Theo ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, đánh dấu một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế.

Một phụ nữ Việt nhận giải thưởng ‘Công dân toàn cầu’ ở Nhật Bản - Ảnh 1.

Chương trình giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 được tổ chức tại Nhật Bản hôm 5.7 vừa qua

ẢNH: L.T

Chương trình giao lưu Văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 được tổ chức tại Trung tâm cộng đồng Higashinari (Osaka), quy tụ các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều nơi như Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước châu Phi... 

Năm 2026 cũng đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của IHA, một tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy giao lưu văn hóa, hữu nghị quốc tế và kết nối cộng đồng đa văn hóa.

Đoàn Việt Nam tham dự chương trình với các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai biểu diễn, góp phần quảng bá văn hóa Việt đến bạn bè quốc tế và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Bà Lê Thương được vinh danh lần này vì những đóng góp tích cực trong việc tăng cường sự thấu hiểu giữa các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và xây dựng cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực.

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Bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai được vinh danh trên đất Nhật

ẢNH: L.T

Trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, bà Lê Thương cùng ban chấp hành hiệp hội đã triển khai nhiều chương trình ý nghĩa nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản, bảo tồn tiếng Việt và bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quan hệ với chính quyền, các tổ chức Nhật Bản, đồng thời thúc đẩy các hoạt động giao lưu nhân dân và hợp tác song phương Việt Nam - Nhật Bản.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Shinjo Takeshi, Chủ tịch IHA đánh giá cao những đóng góp của bà Lê Thương trong nhiều năm qua. Ông cho rằng các hoạt động của bà đã góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng, thúc đẩy giao lưu nhân dân và lan tỏa tinh thần hữu nghị quốc tế.

Bà Lê Thương cho biết: "Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Giải thưởng là nguồn động viên để chúng tôi tiếp tục đóng góp cho các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước".

Một phụ nữ Việt nhận giải thưởng ‘Công dân toàn cầu’ ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa

ẢNH: L.T

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