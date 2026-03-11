Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà tỏa sáng trong tà áo dài Việt

Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà là một trong những gương mặt nổi bật tại lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 12 năm 2026 khi xuất hiện trong tà áo dài truyền thống và chia sẻ nhiều câu chuyện về hành trình mang trang phục Việt ra thế giới.

Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà rạng rỡ trong các sự kiện của Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026 ẢNH: N.Đ

Tại các sự kiện xuyên suốt lễ hội, hoa hậu Nguyễn Thanh Hà thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong tà áo dài nền nã. Thiết kế ôm dáng giúp tôn lên vẻ thanh thoát của người đẹp, trong khi mái tóc dài buông tự nhiên càng làm nổi bật nét dịu dàng, nữ tính.

Hình ảnh Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 trong tà áo dài truyền thống tạo ấn tượng bởi sự giản dị nhưng sang trọng. Người đẹp cho biết áo dài luôn là trang phục cô ưu tiên lựa chọn khi tham gia các sự kiện văn hóa.

Trong buổi đồng diễn áo dài tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Thanh Hà gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng

Lễ hội năm nay mang chủ đề "Sợi tơ vàng son - Dệt nên khát vọng", diễn ra suốt tháng 3. Sự kiện không chỉ tôn vinh vẻ đẹp và chiều sâu văn hóa của áo dài Việt Nam mà còn được xem là sản phẩm du lịch đặc trưng của TP.HCM trong mùa cao điểm tháng 3.

Chia sẻ bên lề sự kiện, Nguyễn Thanh Hà cho rằng áo dài vẫn giữ được sức sống riêng trong đời sống hiện đại. "Áo dài không chỉ là trang phục. Đó là tâm hồn Việt - dịu dàng nhưng mạnh mẽ, truyền thống nhưng không ngừng đổi mới", cô nói.

Theo người đẹp, sau khi đăng quang Miss Eco International 2023, cô có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động quốc tế. Trong những dịp đó, mỗi khi mặc áo dài, cô thường nhận được sự quan tâm đặc biệt từ bạn bè quốc tế.

Hoa hậu môi trường thế giới Thanh Hà chụp ảnh cùng các em học sinh THPT trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

"Khi mặc áo dài ở nước ngoài, tôi thường nhận được nhiều câu hỏi về văn hóa Việt Nam. Đó là cơ hội để mình giới thiệu về đất nước, con người và những giá trị mình tự hào", Thanh Hà chia sẻ.

Theo Hoa hậu Môi trường thế giới 2023, câu chuyện phát triển bền vững không chỉ dừng ở bảo vệ môi trường mà còn gắn với việc gìn giữ những giá trị văn hóa cốt lõi. Vì vậy, việc bảo tồn và làm mới áo dài theo cách phù hợp với đời sống hiện đại là điều cần thiết để trang phục này tiếp tục hiện diện trong trường học, sự kiện văn hóa hay các hoạt động quốc tế.

Cha của hoa hậu Nguyễn Thanh Hà luôn đồng hành, ủng hộ con gái trong nhiều hoạt động văn hóa và cộng đồng

Tại lễ hội năm nay, Nguyễn Thanh Hà tham gia nhiều hoạt động như trình diễn, giao lưu với sinh viên và tình nguyện viên. Hình ảnh người đẹp trong tà áo dài truyền thống giữa không gian lễ hội đông đảo người trẻ được xem là một trong những điểm nhấn của chương trình.

"Lễ hội Áo dài là dịp để mọi người, nhất là giới trẻ, mặc áo dài nhiều hơn trong đời sống thường ngày. Khi khoác lên mình tà áo dài, mỗi người cũng ý thức rõ hơn về trách nhiệm giữ gìn hình ảnh và giá trị văn hóa của dân tộc", cô bày tỏ.

Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà trình diễn áo dài tại lễ hội Áo dài TP.HCM

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà tự tin sải bước trong tà áo dài truyền thống tại lễ hội Áo dài TP.HCM

Nguyễn Thanh Hà duyên dáng trình diễn áo dài trong khuôn khổ lễ hội Áo dài TP.HCM

Lễ hội Áo dài TP.HCM là sự kiện văn hóa thường niên nhằm tôn vinh vẻ đẹp của áo dài Việt Nam và lan tỏa tình yêu áo dài trong đời sống hiện đại. Qua nhiều năm tổ chức, lễ hội đã trở thành hoạt động văn hóa - du lịch quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách khi đến TP.HCM vào tháng 3.