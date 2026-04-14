Báo Thanh Niên đạt giải bạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

Tối 13.4, lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026 đã diễn ra tại Quảng Ninh.

Tham dự buổi lễ có các ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đỗ Tiến Sỹ, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng ban Chỉ đạo liên hoan; bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026 với chủ đề "Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng" do VOV phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức từ ngày 11 đến 13.4. Sự kiện thu hút 34 cơ quan báo chí và đài phát thanh, truyền hình trên cả nước tham gia với gần 350 tác phẩm ở nhiều thể loại như phát thanh trực tiếp, phóng sự, phóng sự điều tra, chương trình tiếng dân tộc, podcast…

BTV Cao Trí nhận giải B hạng mục Podcast ẢNH: NGỌC QUYÊN

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 24 giải vàng, 37 giải bạc, 71 giải đồng và 59 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Bên cạnh đó, 29 giải thưởng cá nhân và tập thể cũng được trao ở các hạng mục như người dẫn chương trình, ê kíp sản xuất, phát thanh viên và kỹ thuật viên xuất sắc.

Nhiều tác phẩm dự thi được đánh giá có tính tìm tòi, sáng tạo, phản ánh các vấn đề thời sự, mang hơi thở cuộc sống và tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Đặc biệt, thể loại podcast cho thấy sự thích ứng nhanh với xu hướng truyền thông đa nền tảng, góp phần mở rộng đối tượng công chúng.

Báo Thanh Niên vinh dự đạt giải bạc ở hạng mục podcast với tác phẩm "Toàn cảnh vụ giúp lão thành cách mạng đòi lại mảnh đất lịch sử" của nhóm tác giả Nguyễn Văn Khởi, Nguyễn Cao Trí, Nguyễn Thị Duyên. Tác phẩm dự thi của Báo Thanh Niên cũng là một trong những tác phẩm được hội đồng giám khảo đánh giá cao về chuyên môn và tính thời sự.

Nhóm tác giả Báo Thanh Niên chụp ảnh lưu niệm cùng nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc VOV, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc năm 2026 ẢNH: NGỌC QUYÊN

Nhận xét về mùa giải năm nay, nhà báo Phạm Mạnh Hùng, Phó tổng giám đốc VOV, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII, cho biết chất lượng các tác phẩm có sự nâng cao rõ rệt cả về nội dung và hình thức thể hiện, hướng đến sự gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc, lấy thính giả làm trung tâm.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ lớn nhất của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, đồng thời tạo diễn đàn để những người làm phát thanh trên cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong bối cảnh chuyển đổi số báo chí.