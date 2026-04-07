Bảo Tín Minh Châu bán tối đa 10 lượng vàng/khách, mua vào không giới hạn

Từ khi mở cửa thị trường lúc 8 giờ 25 đến 9 giờ 30 hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) điều chỉnh giá vàng 2 lần. Lần đầu đi ngang và lần 2 giảm nhẹ so với chốt ngày 6.4.

Tại thời điểm 9 giờ 28, giá mua vào và bán ra mỗi lượng vàng miếng SJC là 169,5 - 172,5 triệu đồng, giảm 600.000 đồng.

So với mức giá cao nhất từ đầu tháng 3 tới nay ghi nhận ngày 2.3 (mua vào 187,9 triệu đồng/lượng và bán ra 190,9 triệu đồng/lượng), giá mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 18,4 triệu đồng.

Sáng nay, giá vàng và giá bạc đều giảm nhẹ so với chốt ngày 6.4 ẢNH: ĐAN THANH

Giá vàng SJC trong nước hiện cao hơn giá vàng thế giới khoảng 26 triệu đồng, đã giảm so với các mức chênh gần đây là khoảng 28 - 30 triệu đồng, song vẫn rất cao. Các chuyên gia vàng cho rằng, mức chênh phù hợp chỉ khoảng 7 - 8 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 9 giờ 41 hôm nay, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý mua vào, bán ra vàng 1 lượng và vàng nhẫn tròn của thương hiệu này ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với chốt ngày 6.4.

Suốt từ hơn 11 giờ hôm qua 6.4 tới 9 giờ 50 hôm nay, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu không điều chỉnh giá vàng.

Vàng miếng và nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long được Bảo Tín Minh Châu mua vào 168,1 triệu đồng/lượng và bán ra và 171,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với chốt tuần qua.

Sáng nay, mọi giao dịch tại Bảo Tín Minh Châu vẫn diễn ra bình thường. Trao đổi với Thanh Niên, đại diện doanh nghiệp này cho biết, hôm nay, mỗi khách được mua tối đa 10 lượng vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng long, hẹn lịch trả vàng ngày 22.4.

Khách hàng được lấy vàng ngay khi mua 1 nhẫn tròn trơn có trọng lượng từ 3 chỉ trở xuống. Bảo Tín Minh Châu sẵn sàng mua lại vàng của khách đến bán không giới hạn. Khách được trả tiền ngay.

Trước đó, ngày 6.4, Bảo Tín Minh Châu cũng cho phép mỗi khách hàng mua tối đa 10 lượng vàng nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long.

Đây là động thái khá mới so với giai đoạn trước đó không lâu, khi vàng luôn được nhìn nhận trong tình trạng cầu vượt cung, khan hàng. Mỗi khách hàng được mua "nhỏ giọt" tối đa khoảng 2 - 3 chỉ vàng/ngày.

Giá bạc giảm hơn 1 triệu đồng/kg

Sáng nay, giá bạc giảm so với chốt ngày 6.4. Từ khi mở cửa thị trường tới khoảng 9 giờ 50, giá bạc bán ra quanh mức trên 74 triệu đồng/kg.

Lúc 9 giờ 43, Công ty cổ phần kim loại quý Ancarat Việt Nam niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng là 2,719 - 2,803 triệu đồng, giảm 30.000 - 31.000 đồng; bạc 1 kg là 72,570 - 74,747 triệu đồng, giảm 737.000 - 826.000 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 32, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết mua vào và bán ra bạc 1 lượng như sau: 2,710 - 2,794 triệu đồng, giảm 22.000 - 23.000 đồng; bạc 1 kg có giá 72,266 - 74,506 triệu đồng, giảm 1,12 - 1,14 triệu đồng.

Từ tháng 3 tới nay, giá bạc ghi nhận cao nhất ngày 2.3 với mức bán ra gần 99 triệu đồng/kg. So với vùng giá trên, hiện giá mỗi kg bạc đã giảm hơn 24 triệu đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay tại thời điểm 9 giờ 41 (giờ Việt Nam) hôm nay ở mức 4.638,7 USD/ounce, giảm 8,8 USD/ounce (tương đương 0,19%); giá bạc giao ngay ở mức 72,41 USD/ounce, giảm 0,24 USD/ounce (tương đương 0,33%) so với giá chốt phiên hôm qua.