Công an Hà Nội nói về việc mua vàng theo giấy hẹn của Bảo Tín Minh Châu

Chưa nhận được đơn tố giác của khách hàng

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội, đã thông tin về việc mua bán vàng theo hình thức giấy hẹn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, tại họp báo quý 1/2026 của Công an Hà Nội vào chiều 6.4.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội, thông tin về vụ án

Theo đại tá Thanh, quá trình điều tra vụ án, PC03 Công an Hà Nội đã xác định việc Bảo Tín Minh Châu bán vàng cho người dân bằng hình thức mua hàng theo giấy hẹn. Tuy nhiên, đến giờ phút này Bảo tín Minh Châu vẫn hoạt động bình thường.

"Chúng tôi vẫn đang tạo điều kiện để hoạt động bình thường để đảm bảo các quyền lợi của người dân", đại tá Thanh nói.

Thông tin thêm, Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội cho hay, việc người dân mua vàng qua giấy hẹn là giao dịch dân sự giữa người dân và doanh nghiệp, doanh nghiệp phải đảm bảo. Nếu doanh nghiệp không trả được vàng, có tố giác thì cảnh sát sẽ làm rõ sau và tới thời điểm hiện tại PC03 Công an Hà Nội chưa nhận được yêu cầu nào của người dân trong hoạt động này.

Đại tá Thanh cũng thông tin, quá trình khám phá vụ án, cảnh sát xác định Bảo Tín Minh Châu dùng 2 hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế. Cảnh sát đã thu nhiều tài liệu, giấy tờ liên quan và vàng nguyên liệu của doanh nghiệp này.

"Vàng nguyên liệu bị thu giữ sẽ xác minh nguồn gốc để xử lý theo quy định", đại tá Thanh nói.

Về phía Bảo Tín Minh Châu, bà Phạm Lan Anh, Giám đốc doanh nghiệp này cũng khẳng định hiện nay mọi giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Đối với các trường hợp đã nhận giấy hẹn vàng hoặc giấy hẹn tiền, Bảo Tín Minh Châu cam kết sẽ trả vàng, tiền đầy đủ, đúng theo thời gian ghi trên phiếu hẹn.

"Do lượng khách hàng giao dịch cao, chúng tôi cần cân đối nguồn hàng, thời gian sản xuất và hoàn thiện sản phẩm, nhằm đảm bảo chất lượng theo đúng tiêu chuẩn trước khi bán ra cho khách hàng", bà Phạm Lan Anh nói và khẳng định mọi đơn hàng sẽ được thực hiện và trả đầy đủ, đúng theo phiếu hẹn.

Bảo Tín Minh Châu trốn thuế 150 tỉ đồng

Trong vụ án này, Công an Hà Nội đã khởi tố 4 bị can về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có ông Vũ Minh Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu; Vũ Minh Tú, Trưởng ban Trợ lý độc lập (con trai ông Vũ Minh Châu) và 2 nhân viên kế toán.

Trong số 4 bị can, cảnh sát đã bắt tạm giam ông Châu và Tú; 2 kế toán được tại ngoại trong quá trình điều tra.

Cảnh sát xác định trước năm 2024, ông Vũ Minh Châu và Vũ Minh Tú đã chỉ đạo các nhân viên bộ phận kế toán sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý và kê khai báo cáo thuế gồm: Phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro và Excel để quản lý theo dõi hoạt động kinh doanh thực tế; Phần mềm kế toán Misa để kê khai báo cáo thuế.

Từ nửa cuối năm 2024 đến nay, để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng, ông Châu chỉ đạo Tú và các nhân viên trong công ty xóa toàn bộ dữ liệu trên phần mềm Hivi Gold, Hivi Gold Pro, đồng thời chuyển sang sử dụng hệ thống Excel cùng phần mềm bán hàng Fox AI để quản lý, theo dõi việc mua bán hàng hóa, dữ liệu được bộ phận kế toán lọc, kiểm tra, tổng hợp lại trước khi đẩy lên phần mềm kế toán Misa để khai báo thuế.

Cảnh sát xác định doanh thu thực tế của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu từ năm 2020 - 2023 là khoảng 13.700 tỉ đồng, chênh lệch so với báo cáo thuế của công ty là khoảng 9.700 tỉ đồng; gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước là khoảng 150 tỉ đồng.

Kết quả khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, các địa điểm hoạt động của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu và các đối tượng có liên quan đã thu giữ: 23,3 tỉ đồng tiền mặt, 7 quyển sổ đỏ cùng nhiều tài liệu, đồ vật và một số lượng lớn kim loại màu vàng, màu bạc.