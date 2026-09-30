Bảo tồn di sản là bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển Hà Nội

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Trịnh Văn Quyết; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ngoài ra còn có sự tham dự của Bí thư T.Ư Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư và TP.Hà Nội, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan trưng bày về điện Kính Thiên ẢNH: TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, nêu rõ Hà Nội xác định bảo tồn di sản phải trở thành bộ phận hữu cơ trong chiến lược phát triển vừa là đô thị hiện đại đang phát triển mạnh mẽ vừa là thủ đô nghìn năm văn hiến. Hà Nội có thể và phải phát triển nhanh, hiện đại, nhưng sự phát triển ấy không được làm đứt mạch lịch sử và ký ức của Thăng Long - Hà Nội. Dự án điện Kính Thiên chính là hành động cụ thể kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.

Ông Vũ Đại Thắng yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát tuân thủ nghiêm hồ sơ được phê duyệt và các yêu cầu chuyên môn về bảo tồn di sản. "Trong quá trình thực hiện, nếu xuất hiện các yếu tố khảo cổ mới hay những điều chưa rõ về mặt khoa học, cần chủ động khoanh vùng để chờ tham vấn từ các nhà khoa học, các chuyên gia; tuyệt đối không tự ý xử lý, không vì tiến độ trước mắt mà làm ảnh hưởng đến giá trị vĩnh cửu của di tích", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nói.

Cũng theo ông Thắng, việc bảo quản, tu bổ, phục hồi điện Kính Thiên phải được thực hiện trên cơ sở khoa học, tôn trọng tối đa các yếu tố gốc, các cứ liệu khảo cổ, lịch sử và kết quả nghiên cứu liên ngành; đồng thời bảo vệ nguyên trạng các dấu tích khảo cổ đã được phát lộ.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, nhìn nhận điện Kính Thiên là một bộ phận quan trọng của di sản thế giới. Việc phục dựng được khởi động ngày hôm nay đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác mạnh mẽ hơn nữa giữa Việt Nam, UNESCO, Hội đồng Quốc tế về di tích và di chỉ (ICOMOS) và Ủy ban Di sản thế giới. Đại diện lãnh đạo đơn vị thi công, ông Trần Minh Sơn - thành viên Hội đồng sáng lập, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Tập đoàn Sun Group - cho biết Sun Group cam kết bằng tất cả trách nhiệm và tâm huyết để hoàn thành công trình, bảo đảm tuyệt đối về chất lượng và tiến độ.

Sau nghi thức khởi công, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tham quan Trưng bày tính xác thực về phục dựng điện Kính Thiên và không gian điện Kính Thiên. Trưng bày giới thiệu nhiều hiện vật kiến trúc được tìm thấy trong quá trình khai quật ở Hoàng thành Thăng Long; đặc biệt là "Mô hình chính điện Kính Thiên thời Lê (thế kỷ 15 - 18), tỷ lệ 1:20".

Khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội được UNESCO ghi danh di sản thế giới năm 2010. Trong không gian Hoàng thành, điện Kính Thiên là Chính điện của Cấm thành Thăng Long thời Lê. Theo Đại Việt sử ký toàn thư, điện được khởi dựng năm 1428 đời vua Lê Thái Tổ, hoàn thiện đời vua Lê Thánh Tông. Đây là trung tâm quyền lực và không gian nghi lễ cung đình, là nơi thiết triều, cử hành đại lễ và đón sứ thần, là biểu trưng cao nhất của quyền lực quốc gia Đại Việt suốt các thế kỷ 15 - 18.