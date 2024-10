Bão Trà Mi: Cây xanh ngã, suýt đè trúng người đi đường ở Quảng Nam

Sáng 27.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, do ảnh hưởng của bão số 6 (bão Trà Mi), trên địa bàn Quảng Nam có mưa rất to. Gió rít mạnh cũng làm gãy nhiều cây xanh, trong đó một cây xanh lớn đổ ngã tại TP.Hội An suýt đè trúng người đi đường.

Từ 8 giờ sáng nay, tại tỉnh Quảng Nam gió bắt đầu mạnh dần lên. Khu vực ven biển Tam Thanh, Tam Tiến (H.Núi Thành), một số bảng hiệu hàng quán của người dân bị hất tung.

Cây xanh bị đánh gãy ở TP.Hội An suýt đè trúng người đi đường ẢNH: C.X

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết, tại đảo Cù Lao Chàm (TP.Hội An) vào lúc 7 giờ sáng nay đã có gió mạnh 8, giật cấp 10. Sóng biển dâng cao đánh mạnh vào cầu cảng trên xã đảo.

Trong sáng nay, vùng đồng bằng như TP.Hội An, TX.Điện Bàn, H.Duy Xuyên, H.Thăng Bình, TP.Tam Kỳ và H.Núi Thành sẽ có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, vùng gần tâm bão giật cấp 8, giật cấp 11.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức chốt chặn, hướng dẫn lưu thông tại khu vực cầu Cửa Đại ẢNH: VÕ TRINH

Đại tá Võ Thị Trinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết tại khu vực cầu Cửa Đại (TP.Hội An) hiện có gió rất lớn, nhiều phương tiện đang gặp rất nhiều khó khăn khi lưu thông qua cầu. Lực lượng CSGT Công an tỉnh đã tổ chức chốt chặn, hướng dẫn để đảm bảo an toàn cho người dân cùng các phương tiện.

"Trong trường hợp ảnh hưởng của bão Trà Mi khiến gió mạnh hơn nữa, nguy hiểm cho người tham gia giao thông thì lực lượng CSGT sẽ cho dừng lưu thông qua lại trên khu vực cầu Cửa Đại", đại tá Trinh nói.