Bão số 6 gây mưa to ở miền Trung

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 22 giờ ngày 26.10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 16,9 độ vĩ bắc; 110,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 220 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 10 - 11 (89 - 117 km/giờ), giật cấp 14, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20 km/giờ.

Đến khoảng 22 giờ ngày 27.10, bão số 6 ở trên khu vực các tỉnh Quảng Trị - Quảng Ngãi. Bão mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng tây tây nam, sau chuyển nam đông nam, khoảng 15 km/giờ, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).

Khoảng 22 giờ ngày 28.10, ATNĐ ở trên vùng biển ngoài khơi trung trung bộ, di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, suy yếu thành vùng áp thấp, đi thẳng ra quần đảo Hoàng Sa.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 6 ẢNH: NAM THỊNH

BĐBP tỉnh Quảng Nam hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đồn biên phòng Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) giúp dân đưa thuyền lên âu tàu ẢNH: THANH LỘC

Theo dự báo, từ đêm 26 - 28.10, khu vực Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300 - 500 mm, có nơi trên 700 mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100 mm/3 giờ). Khu vực Hà Tĩnh, Bình Định và Bắc Tây nguyên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm.

Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), tính đến 17 giờ ngày 26.10, lực lượng chức năng đã kiểm đếm, hướng dẫn 67.212 phương tiện/307.822 người trên các vùng biển di chuyển phòng tránh bão số 6, hiện không có phương tiện nằm trong vùng nguy hiểm.

Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đã cấm biển; Quảng Bình dự kiến cấm biển từ 0 giờ ngày 27.10. Lực lượng chức năng đã sơ tán 212 hộ/634 người ở Quảng Nam.

S ẴN SÀNG CÁC PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ BÃO

Ngày 26.10, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bắt đầu có mưa lớn. Lực lượng chức năng cùng người dân gấp rút chằng chống nhà cửa, chuẩn bị di dời đến nơi an toàn. Tại xã Tam Thanh và Tam Tiến (H.Núi Thành), cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Tam Thanh (Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Nam) đến những nhà dân yếu thế hỗ trợ chằng chống nhà cửa, đưa tàu thuyền lên bờ an toàn.

Thượng tá Lâm Văn Quân, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh, cho biết đơn vị đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng với địa phương tham gia hỗ trợ giúp đỡ người dân tại 3 xã do đơn vị phụ trách; chuẩn bị lương thực, thực phẩm sẵn sàng đón bà con sơ tán đến đồn. Công tác sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm hoàn thành trước 18 giờ ngày 26.10. Đồn cũng lên phương án di dời khoảng 8.000 người dân đến ở xen ghép nếu bão mạnh lên cấp 14.

Ông Trần Văn Tám (52 tuổi, ở thôn Ngọc An, xã Tam Tiến, H.Núi Thành), cho biết: "Vợ chồng tôi cũng chuẩn bị đồ đạc để sẵn sàng sơ tán khi có lệnh của các cơ quan chức năng".

Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Phùng (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) giúp dân thu hoạch cà phê trước bão ẢNH: THANH LỘC

Đồn biên phòng Đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) giúp dân chằng chống nhà cửa ẢNH: THANH LỘC

Ngư dân Đà Nẵng thuê xe cẩu đưa thuyền lên bờ đểbảo vệ tài sản trước bão số 6 ẢNH: HUY ĐẠT

Thực hiện Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN), BĐBP tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân ứng phó bão số 6. Theo đó, tại các đồn biên phòng đóng quân ở nhiều địa bàn vùng núi, ven biển… đều thành lập những tổ đội, xung kích cùng về giúp dân chằng chống nhà cửa, hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu trước khi bão đến.

Tại Đà Nẵng, ngày 26.10, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) đã phát thông báo cấm các phương tiện lưu thông trên bán đảo Sơn Trà từ 17 giờ ngày 26.10 đến khi có thông báo mới. Đồng thời, Bộ Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng tổ chức ứng trực phòng, chống bão đối với 50% quân số cơ quan Bộ chỉ huy, 100% quân số của các đơn vị; 6 tàu, 20 xuồng, 19 ô tô thường trực sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN khi có tình huống xấu xảy ra.

UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã ban hành kế hoạch về việc dự trữ hàng hóa phục vụ phòng chống lụt bão năm 2024. Đồng thời, vận động nhân dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu từ 7 - 10 ngày liên tục để phòng khi thiên tai, lụt bão xảy ra. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động di dời dân 16.349 hộ/52.186 người đến các khu vực an toàn.

Y ÊU CẦU TÀU THUYỀN RA KHỎI VÙNG BIỂN NGUY HIỂM

Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy BĐBP tỉnh Quảng Nam, cho hay đến thời điểm hiện tại không có tàu cá nào của ngư dân Quảng Nam nằm trong khu vực nguy hiểm của bão số 6. Cụ thể, đến cuối ngày 26.10 chỉ còn 52 tàu với 2.202 lao động đang hoạt động tại khu vực an toàn ở vùng biển Trường Sa. "Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, chỉ đạo đài thông tin tìm kiếm cứu nạn phát các bản tin về vị trí, diễn biến của bão cho các tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh. Đồng thời, chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển thực hiện lệnh cấm biển, tổ chức bắn pháo hiệu cảnh báo bão tại các điểm theo quy định...", đại tá Mẫn nói.

Theo báo cáo cuối ngày 26.10 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế, 1.884 phương tiện và 10.685 lao động toàn tỉnh đã vào bờ neo đậu an toàn.

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) ngày 26.10, dưới cơn mưa lớn, nhiều ngư dân đã thuê xe tải cẩu để đưa tàu thuyền lên bờ, neo đậu ở vị trí an toàn. Ngư dân Hà Đình Duy (trú Q.Sơn Trà) cho biết chi phí thuê xe cẩu đưa thuyền lên bờ tốn khoảng 1 triệu đồng/lần cẩu.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 6 ẢNH: NCHMF

Lực lượng công an TP.Đà Nẵng kiểm tra, hướng dẫn chủ tàu thuyền thực hiện phòng cháy chữa cháy khi neo đậu tránh bão số 6 ẢNH: HUY ĐẠT

Bắn pháo sáng thông báo bão ẢNH: NAM THỊNH

Theo Bộ Chỉ huy BĐBP TP.Đà Nẵng, đến cuối ngày 26.10, số phương tiện neo đậu tại bến là 1.155 phương tiện/8.276 lao động; số phương tiện đang hoạt động trên biển là 4 phương tiện/40 lao động.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN kiêm Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình cũng cho biết, các tàu thuyền trên địa bàn đã đến vùng an toàn để tránh bão. Đến thời điểm 10 giờ 30 ngày 26.10 còn 8 tàu/56 lao động đang hoạt động trên vùng biển Bình Thuận đến Cà Mau (ngoài khu vực nguy hiểm).

Trong khi đó, tại Quảng Trị chỉ còn 1 tàu/8 thuyền viên đang hoạt động trên vùng biển Vũng Tàu (ngoài khu vực nguy hiểm).