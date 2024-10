Bão Trà Mi: Đà Nẵng khẩn trương lên phương án di dời dân trước 22 giờ

Khẩn trương sơ tán dân

Ngày 26.10, UBND TP.Đà Nẵng ban hành công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 6 (bão Trà Mi) và mưa lũ.

Theo dự báo, bão số 6 có khả năng di chuyển áp sát đất liền Đà Nẵng, thời gian tâm bão sát bờ vào khoảng 16 giờ đến 24 giờ ngày 27.10. Do ảnh hưởng của bão, từ 7 giờ ngày mai (27.10), trên đất liền ven biển có gió mạnh cấp 6 trở lên.

Lực lượng dân quân tự vệ ở TP.Đà Nẵng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa ứng phó bão số 6 bằng bao cát ẢNH: H.Đ.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương phải triển khai phương án sơ tán người dân sống trong nhà trọ, nhà tạm, nhà không kiên cố, những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng do bão đến nơi an toàn, hoàn thành trước 22 giờ hôm nay (26.10).

Đoàn thanh niên ở các quận, huyện của TP.Đà Nẵng đội mưa hỗ trợ người dân phòng chống bão số 6 ẢNH: H.Đ.

Ghi nhận từ chiều 26.10, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Do đó, cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở trên sườn dốc; nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu đô thị và vùng trũng thấp.

Tối 26.10, ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng), cho biết chính quyền xã đang lên phương án, huy động lực lượng di dời dân tại các vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn trước khi bão số 6 đổ bộ.

Theo ông Nam, các hộ dân di dời gồm khu vực dọc khe Định ở thôn Nam Yên, các hộ sống dưới chân cao tốc La Sơn - Hòa Liên (đoạn cầu tràn, gần hầm Mũi Trâu - xóm 7 nhà) thuộc thôn Tà Lang và những hộ dân sống sát miệng cống chui cao tốc La Sơn - Hòa Liên, đoạn ngay trung tâm xã Hòa Bắc.

Tại vùng "rốn lũ" khu dân cư Mẹ Suốt, lực lượng chức năng của P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu) đã hỗ trợ người dân ở vùng thấp trũng kê cao các vật dụng giá trị để giảm thiểu thiệt hại.

Người dân vùng "rốn lũ" P.Hòa Khánh Nam (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) chủ động kê cao đồ đạc ứng phó mưa lũ ẢNH: H.Đ

Cùng người nhà nỗ lực kê cao đồ đạc phòng tránh bão, lũ, bà Trần Thị Đính (P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cho biết, đến hẹn lại lên, khi vào mùa mưa bão gia đình vài lần chạy lũ. Vì vậy năm nay khi nghe thông báo của địa phương về việc triển khai phòng, chống bão lũ, gia đình bà Đính đã chủ động đưa những thiết bị, vật dụng có giá trị lên cao.

"Gia đình đã dọn dẹp áo quần đưa lên gác, còn đồ gia dụng vẫn còn kê trên cao… sau đó di chuyển qua nhà người thân kiên cố để tránh trú bão. Ở đây mọi người ám ảnh cảnh lũ về bất ngờ khiến đồ đạc, tài sản bị nhấn chìm trong biển nước. Vì vậy chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại, hư hỏng không có tiền mua sắm lại", bà Đính nói.

Rút kinh nghiệm từ thiệt hại đợt mưa lũ lịch sử 2022, người dân TP.Đà Nẵng nỗ lực phòng chống bão, lũ để giảm thiểu thiệt hại ẢNH: H.Đ

Khách sạn ven biển nỗ lực phòng chống bão

Chiều cùng ngày (26.10), ghi nhận của PV Thanh Niên, nhiều người dân ở ven biển TP.Đà Nẵng đã ra sức chằng chống nhà cửa để bảo đảm an toàn khi bão Trà Mi áp sát đất liền. Tại tuyến đường biển Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa (Q.Sơn Trà), đường biển Nguyễn Tất Thành (Q.Thanh Khê), người dân dùng những cây sắt chắc chắn để buộc cứng cửa, tránh gió giật gây hư hỏng.

Đáng chú ý, một số khách sạn huy động rất đông người dùng túi cát chắn ngay lối vào tầng hầm để tránh mưa lớn nước tràn vào bên trong.

Khách sạn ven biển TP.Đà Nẵng dùng bao cát dựng "đê" chắn nước tràn vào tầng hầm ẢNH: H.Đ

Người dân, hộ kinh doanh ven biển nỗ lực phòng chống bão số 6 ẢNH: H.Đ

Người dân sống dọc đường Tôn Đức Thắng (đoạn gần cầu vượt Ngã Ba Huế, Q.Liên Chiểu), vùng thấp trũng nên có nguy cơ ngập sâu khi có mưa lớn, đã dùng các tấm nhựa cứng để tạo thành vách chắn cao hơn 1 m trước cửa nhà để ngăn nước tràn vào khi mưa lớn.

Bà Đào Thị Bé (ở P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu) cho biết, đợt ngập lịch sử hồi tháng 10.2022, mưa lớn khiến nước dâng cao bất ngờ, gia đình bà Bé trở tay không kịp, nhiều mặt hàng bị hư hỏng, gây thiệt hại lớn cho quán tạp hóa của gia đình.

"Năm nay không thể chủ quan, rút kinh nghiệm đợt mưa lũ lịch sử nên gia đình đã mua tấm nhựa, thuê người gia cố tạo vách chắn cao hy vọng chống nước tràn vào. Nếu ngoài đường ngập nước thì cũng có thời gian dọn dẹp đồ đạc", bà Đính nói.

Người dân ở Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tất bật dựng vách chắn cao hơn 1m ngăn nước từ đường Tôn Đức Thắng tràn vào khi có mưa lớn ẢNH: HUY ĐẠT

Theo dự báo, từ đêm nay (26.10), Đà Nẵng sẽ bắt đầu có mưa to, sau đó tăng dần cường độ. Mưa cường độ cấp tập và lớn nhất khả năng tập trung trong ngày và đêm 27.10 (khả năng mưa có thể đạt 150 - 300 mm/24 giờ, có nơi trên 400 mm/24 giờ), cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn 150 mm/3 giờ.