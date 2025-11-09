Bảo vệ trường tiểu học tổ chức sử dụng ma túy tại phòng làm việc

Ngày 9.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn C. (42 tuổi) và Vũ Văn H. (38 tuổi) cùng trú tại TP.Hải Phòng để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang "bay lắc".

Tang vật vụ việc ẢNH: N.T

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 20.9, Trần Văn C. là bảo vệ một trường tiểu học trên địa bàn P.Hòa Bình (Hải Phòng) đã rủ bạn là Vũ Văn H. góp tiền mua ma túy tổng hợp gồm ketamine và thuốc lắc (MDMA) từ một đối tượng khác. Sau khi mua được "hàng", cả hai mang về phòng bảo vệ của trường để cùng nhau sử dụng.

Khi lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiến hành kiểm tra, đã phát hiện tại hiện trường nhiều tang vật liên quan đến việc sử dụng ma túy như: đĩa sứ, ống hút cuộn từ tờ tiền, thẻ căn cước công dân bám dính chất bột trắng, cùng nhiều túi ni lông chứa bột và viên nén màu xanh, đỏ nghi là ma túy tổng hợp.

Kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP.Hải Phòng) xác định, chất bột thu giữ là ma túy loại ketamine, còn các viên nén màu xanh và đỏ là ma túy loại MDMA (thuốc lắc). Mẫu nước tiểu của cả hai đối tượng đều dương tính với ma túy tổng hợp.

Tại cơ quan công an, Trần Văn C. khai là người chủ động mua ma túy, rủ bạn cùng "bay lắc" và chọn phòng bảo vệ trường tiểu học nơi mình làm việc làm địa điểm sử dụng. Sau khi sử dụng xong, hai người để lại toàn bộ tang vật tại hiện trường, thì bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản thu giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hải Phòng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn gốc số ma túy và xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.