Bảo vệ vững chắc chủ quyền, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị

Tổng Bí thư khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân ủy T.Ư và nhân dân luôn dành tình cảm đặc biệt, sự tin tưởng vững chắc và luôn quan tâm, chăm lo xây dựng Quân đội nhân dân VN nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng là đội quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, vững mạnh về chính trị, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh bước sang năm 2025, một năm đầy ắp những sự kiện trọng đại của đất nước, cần tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia. Cùng đó, nghiên cứu, nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng ở tất cả các cấp.

Tổng Bí thư Tô Lâm với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh Bộ đội Biên phòng cần thường xuyên nắm chắc, đánh giá đúng tình hình an ninh, chính trị vùng biên giới, biển đảo, địa bàn trọng yếu cùng các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống… kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tổng Bí thư yêu cầu Bộ đội Biên phòng quán triệt và thực hiện tốt chủ trương, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực biên phòng; sẵn sàng tham gia các hoạt động cứu trợ thảm họa tìm kiếm cứu nạn tại các nước láng giềng và các quốc gia trên thế giới khi có yêu cầu. Tổng Bí thư cũng đề nghị tăng cường đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân tại khu vực biên giới, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững.