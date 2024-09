Bão Yagi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa cực lớn toàn miền Bắc

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 7 giờ sáng ngày 8.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (bão Yagi suy yếu) ở vào khoảng 21,3 độ vĩ bắc; 104,7 độ kinh đông, trên đất liền khu vực Tây Bắc bộ. Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39 - 49 km/giờ), giật cấp 7, di chuyển theo hướng tây, tốc độ 10 - 15 km/giờ.

Ngôi nhà ở Yên Bái bị sạt lở do mưa lớn ẢNH: BÁO YÊN BÁI

Trong những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục đi sâu vào đất liền khu vực các tỉnh Sơn La, Điện Biên và suy yếu thành vùng thấp và tan dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển vịnh Bắc bộ (bao gồm H.đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) còn có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Khu vực sâu trong đất liền Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Đặc biệt, bão Yagi tuy suy yếu nhưng đã gây ra lượng mưa rất lớn cho các tỉnh miền Bắc. Theo thống kê, từ 19 giờ ngày 7.9 - 3 giờ ngày 8.9 có nơi mưa trên 150 mm như: Vàng Danh (Quảng Ninh) 234,4 mm, Quốc Oai (Hà Nội) 177,8 mm, Hợp Thịnh (Hòa Bình) 275,8 mm, Tô Múa (Sơn La) 229,6 mm, Làng Nhì (Yên Bái) 174,6 mm, Tân Minh (Phú Thọ) 163,8 mm…

Dự báo, Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ sáng sớm 8 - 9.9 có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm, có nơi trên 100 mm; riêng khu vực vùng núi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, có nơi trên 250 mm.

Tây Bắc bộ từ sáng 8 - 9.9, có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 400 mm.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Từ ngày 9.9, mưa lớn ở Bắc bộ có xu hướng giảm dần. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng cảnh báo hàng loạt các địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất thuộc 18 tỉnh, gồm: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thanh Hóa.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1, riêng các tỉnh Hòa Bình, Quảng Ninh, Sơn La và Yên Bái cấp 2.