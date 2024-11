Bão Yinxing suy yếu và đổi hướng khi vào Biển Đông

Bão Yinxing suy yếu khi vào Biển Đông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm bão Yinxing ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc; 124,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon (Philippines). Bão mạnh cấp 13 - cấp 14 (134 - 166 km/giờ), giật cấp 17, di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Bản đồ đường đi bão Yinxing ẢNH: NCHMF

Trong 24 giờ tới, bão Yinxing di chuyển chậm theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 5 - 10 km. Đến 13 giờ ngày 7.11, bão ở vị trí 18,8 độ vĩ bắc; 122,7 độ kinh đông; trên vùng biển phía đông bắc đảo Luzon. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Khoảng 13 giờ ngày 8.11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ bắc; 119,5 độ kinh đông trên khu vực phía đông bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 7 trong năm 2024. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 - 15 km.

Bão Yinxing mạnh cấp 14, mắt bão đang hình thành trước khi vào Biển Đông

Nhận định về cơn bão này, ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết khi bão Yinxing đi vào Biển Đông ngày 8.11, nó mạnh cấp 12 - cấp 13. Thời điểm này, bão sẽ gặp tác động của không khí lạnh, nhiệt độ nước biển giảm cùng với môi trường nên cường độ của nó cũng suy yếu.

"Chúng tôi nhận định trong 3 ngày 8 - 10.11, bão sẽ di chuyển đến phía đông bắc quần đảo Hoàng Sa. Sau đó đổi hướng tây tây nam hướng về quần đảo này", ông Tuấn nói và cho hay cường độ và quỹ đạo của cơn bão sẽ thay đổi trong thời gian hoạt động ở Biển Đông.

Ứng phó bão Yinxing

Cùng ngày, Bộ NN-PTNT có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận; các bộ: Quốc phòng, Công an, TN-MT, GTVT, Công thương, Xây dựng, TT-TT, Ngoại giao về việc ứng phó với bão Yinxing gần Biển Đông.

Bão Yinxing sẽ suy yếu khi vào Biển Đông ẢNH: WINDY

Bộ NN-PTNT đề nghị các đơn vị nêu trên theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; quản lý các phương tiện ra khơi; tổ chức kiểm đếm tàu, thuyền; thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Cạnh đó, các tỉnh khu vực miền Trung khẩn trương khắc phục nhanh hậu quả do mưa lũ trong thời gian vừa qua. Kiểm tra, rà soát, chủ động sơ tán người dân tại khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn hồ chứa nước và hạ du; chủ động vận hành hồ chứa đảm bảo dung tích đón lũ theo quy định và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Miền Trung khi nào kết thúc mưa lớn?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 6.11, ở khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 - 15 giờ cùng ngày có nơi trên 80 mm như: Hoài Nhơn (Bình Định) 88 mm, Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 112,2 mm, Bồng Sơn (Bình Định) 202,2 mm…

Dự báo, từ đêm nay đến ngày 7.11, khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 30 - 80 mm, có nơi trên 150 mm. Từ đêm 7.11 mưa lớn có xu hướng giảm dần.

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Dự báo thời tiết, cảnh báo trong ngày 7.11, vẫn có nơi tại khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa có mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 150 mm/6 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 6.11, khu vực Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 - 30 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Ngày 8.11, mưa lớn kết thúc ở khu vực Trung bộ.