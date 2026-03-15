Bắt 1 người Trung Quốc vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam

Lã Nghĩa Hiếu
15/03/2026 21:47 GMT+7

Lực lượng chức năng Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc vận chuyển trái phép 754 g vàng qua cửa khẩu Móng Cái khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 15.3, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ một người đàn ông Trung Quốc vận chuyển trái phép 754 g vàng.

Bắt 1 người Trung Quốc vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam- Ảnh 1.

Shi Jiaxing bị bắt giữ khi vận chuyển vàng qua cửa khẩu Móng Cái

ẢNH: N.T

Theo đó, khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, tại bục kiểm soát nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra một người đàn ông Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn, không thực hiện khai báo hải quan.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng vận chuyển trái phép 754 g vàng qua Móng Cái bằng cách cất giấu hai miếng kim loại màu vàng, nghi là vàng, hình tròn, đường kính khoảng 55 mm.

Trong số miếng vàng được thu giữ có một miếng kim loại được người này đeo trên cổ bằng dây sợi tổng hợp màu đen, miếng còn lại cất trong túi quần dài bên trái.

Nhận vận chuyển thuê để lấy tiền công

Tại cơ quan chức năng, người đàn ông khai tên Shi Jiaxing (Thạch Gia Hưng, 38 tuổi, trú tại TP.Lang Phường, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Kết quả kiểm tra xác định hai miếng kim loại trên có tổng trọng lượng 754 g vàng.

Bắt 1 người Trung Quốc vận chuyển vàng trái phép vào Việt Nam- Ảnh 2.

2 miếng vàng được thu giữ trên người Shi Jiaxing

ẢNH: N.T

Shi Jiaxing khai nhận được một người đàn ông Trung Quốc khoảng 40 tuổi thuê vận chuyển trái phép 754 g vàng qua Móng Cái từ khu vực dưới gầm cầu thuộc Cửa khẩu Đông Hưng (Trung Quốc) sang Việt Nam.

Khi hoàn thành việc vận chuyển trái phép 754 g vàng qua Móng Cái, đối tượng sẽ nhận tiền công là 800 nhân dân tệ.

Nhận thấy hành vi vận chuyển trái phép 754 g vàng qua Móng Cái có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phối hợp với Hải quan và Công an tỉnh Quảng Ninh lập hồ sơ, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

