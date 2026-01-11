Bắt 1.000 tai nghe giả nhãn hiệu Apple, phạt 440 triệu đồng

Thông tin tới báo chí ngày 11.1, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết, mới đây, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (tỉnh Đồng Nai), Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3 (Đội 3) thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đã chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) tiến hành kiểm tra thực tế lô hàng đóng trong container số HLXU9004020.

Cơ quan hải quan đã tịch thu toàn bộ 1.000 chiếc tai nghe để bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy ẢNH: HQ

Lô hàng do Công ty TNHH AL thực hiện vận chuyển quá cảnh từ Trung Quốc, mở tờ khai tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, vận chuyển qua Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư để xuất sang Campuchia.

Kiểm tra thực tế, tổ công tác phát hiện ngoài các mặt hàng đúng như khai báo hải quan còn có một mặt hàng không khai báo, gồm 1.000 chiếc tai nghe bluetooth nhãn hiệu AirPods Pro (2nd generation) with MagSafe Charging Case (USB-C).

Tại thời điểm kiểm tra, đại diện Công ty TNHH AL không xuất trình được hồ sơ, tài liệu chứng minh việc được chủ sở hữu nhãn hiệu Apple - nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam ủy quyền xuất khẩu, nhập khẩu hoặc vận chuyển đối với mặt hàng tai nghe nêu trên.

Kết quả giám định xác định, toàn bộ số tai nghe trên là hàng giả mạo nhãn hiệu Apple, vi phạm quy định về vận chuyển hàng hóa quá cảnh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trị giá hàng hóa thật tương đương khoảng 5,35 tỉ đồng, trong khi trị giá lô hàng theo kết luận thẩm định giá là 545,9 triệu đồng.

Cục Hải quan đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 440 triệu đồng đối với Công ty TNHH AL, đồng thời tịch thu toàn bộ lô hàng 1.000 chiếc tai nghe để bàn giao cho cơ quan chức năng tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Giao 472.000 bao thuốc lá giả nhãn hiệu cho Công an TP.HCM

Trước đó, Đội 3 từng phối hợp với Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép (TP.HCM) và Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ - đại diện quyền chủ sở hữu đối với nhãn hiệu thuốc lá Lambert & Butler kiểm tra lô hàng thuộc tờ khai vận chuyển độc lập số 500528849850/E/02IK ngày 23.4.2025 của người vận chuyển là Công ty HK.

Toàn bộ hồ sơ, tang vật 472.000 bao thuốc lá giả nhãn hiệu Lambert & Butler đã được bàn giao cho Công an TP.HCM

ẢNH: HQ

Hàng hóa khai báo là thuốc lá điếu nhãn hiệu Lambert & Butler, được chứa trong container số MSCU5479973 (hàng hóa mua bán thương nhân nước ngoài, gửi kho ngoại quan Transimex TP.HCM, vận chuyển độc lập hạ cảng SSIT Cái Mép để xuất khẩu đi Anh).

Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy, tổng lượng hàng hóa gồm 472 thùng (tương đương 472.000 bao). Trên bao thuốc lá không thể hiện xuất xứ, có ghi mã vạch 5000431027312; trên bao thuốc có ghi dòng chữ "UK DUTY PAID".

Lô hàng này đã được Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ xác nhận là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Lambert & Butler.

Tổng giá trị hàng hóa theo giá bán lẻ tại Anh (đối với hàng thật) ước tính hơn 7 triệu GBP, tương đương hơn 254,73 tỉ đồng. Tuy nhiên, do sản phẩm thuốc lá nhãn hiệu Lambert & Butler hiện không được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam, đại diện chủ sở hữu quyền không cung cấp được giá bán cụ thể của hàng hóa vi phạm.

Trên cơ sở tham khảo giá bán sản phẩm cùng loại được công bố trên mạng internet, trị giá ước tính của lô hàng nêu trên khoảng 16,048 tỉ đồng.

Cơ quan hải quan xác định vụ việc có dấu hiệu của tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Song, cơ quan hải quan không có thẩm quyền khởi tố đối với tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Do đó, ngày 19.12.2025, Đội 3 đã phối hợp với hải quan cửa khẩu, tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và tang vật của vụ việc cho Công an TP.HCM.