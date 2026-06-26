Bắt 12 thanh niên mang hung khí gây náo loạn Quy Nhơn

Ngày 26.6, Công an phường Quy Nhơn (Gia Lai) cho biết đơn vị đã phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ, triệu tập toàn bộ 12 người liên quan vụ mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhóm thanh niên mang hung khí gây náo loạn trên nhiều tuyến đường ở Quy Nhơn đã bị công an bắt giữ, triệu tập để điều tra ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo cơ quan công an, khoảng 23 giờ ngày 24.6, do bức xúc vì bị một nhóm thanh niên ném vỏ chai bia và đuổi đánh tại khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Hồ Văn Nghĩa (20 tuổi, ở xã Tuy Phước) đã rủ thêm 11 người khác (cùng ở xã Tuy Phước) mang theo nhiều hung khí như phảng, mác, nỏ... đi tìm nhóm đối phương để trả thù.

Để tránh bị phát hiện, cả nhóm tháo biển kiểm soát xe máy, tập kết tại khu vực Cầu Trắng (xã Tuy Phước) rồi di chuyển vào địa bàn phường Quy Nhơn.

Trong quá trình di chuyển, các đối tượng điều khiển xe máy dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng với tốc độ cao, mang theo hung khí đi qua các tuyến QL19B, Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Tất Thành... (thuộc khu vực thành phố Quy Nhơn trước đây) để tìm nhóm đối phương.

Phát hiện vụ việc, tổ tuần tra của Công an phường Quy Nhơn đã nổ súng chỉ thiên yêu cầu các đối tượng dừng phương tiện.

Tuy nhiên, cả nhóm bỏ chạy tán loạn. Khi đến khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, phát hiện một nhóm thanh niên đang ngồi uống nước, các đối tượng lao vào ẩu đả, rượt đuổi, gây náo loạn trên các tuyến đường Diên Hồng và Nguyễn Tất Thành rồi tháo chạy về hướng xã Tuy Phước.

Quyết tâm ngăn chặn hành vi gây mất an ninh trật tự, đại tá Dương Văn Long, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Quy Nhơn tập trung lực lượng khẩn trương truy xét các đối tượng.

Đến khuya 25.6, lực lượng công an đã bắt giữ, triệu tập toàn bộ 12 người liên quan về trụ sở làm việc.

Hiện Công an phường Quy Nhơn đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ hành vi của từng đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.