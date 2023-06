Bắt 2 nghi phạm trộm pin, bộ sạc máy bay nông nghiệp trị giá 850 triệu đồng

Ngày 28.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Hậu (38 tuổi) và Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi, cùng ngụ xã Đào Hữu Cảnh, H.Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Phan Thanh Hậu tại cơ quan công an CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 9.6, nhân viên Công ty CP Quản Nông Xanh (thuộc Tập đoàn Lộc Trời, ở xã Tà Đảnh, H.Tri Tôn, An Giang) trình báo đến Công an H.Tri Tôn về việc công ty mất trộm 19 cục pin và 4 bộ sạc cho máy bay xịt thuốc nông nghiệp để trong kho, tổng giá trị 850 triệu đồng.

Nguyễn Vũ Linh tại cơ quan công an CACC

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an H.Tri Tôn nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ trộm. Qua sàng lọc, lực lượng công an xác định Hậu và Linh là nghi phạm nên mời về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, lúc đầu, Hậu và Linh quanh co, không thừa nhận. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Số pin và bộ sạc pin máy bay phun xịt nông nghiệp tang vật trong vụ trộm CACC

Cả 2 khai nhận, phát hiện trong kho của Công ty CP Quản Nông Xanh có nhiều pin và bộ sạc dùng cho máy bay xịt thuốc nông nghiệp, nên nảy sinh ý định lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài. Khoảng 0 giờ ngày 9.6, Linh điều khiển xe máy chở Hậu đến công ty, cùng đột nhập vào kho lấy trộm 19 cục pin và 4 bộ sạc pin rồi đem về nhà Linh cất giấu. Sau đó, Linh nhờ bạn bán giùm 6 cục pin và 1 bộ sạc được 96 triệu đồng. Hậu và Linh chia nhau tiêu xài số tiền này.

Lực lượng công an đã thu hồi số pin và bộ sạc mà Linh và Hậu đã trộm. Đồng thời, tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.