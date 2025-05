Bắt 2 người Trung Quốc, điều tra nghi án xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông

Ngày 7.5, thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa cho biết, Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, làm rõ vụ việc lăng mộ vua Lê Túc Tông, thuộc quần thể khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, bị kẻ xấu xâm phạm.

Lăng mộ vua Lê Túc Tông ẢNH: PHÚC NGƯ

Trước đó, tối 3.5, cán bộ Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa phát hiện lăng mộ vua Lê Túc Tông có dấu hiệu bị xâm hại.

Tại lăng mộ phát hiện 1 chiếc điện thoại di động cài đặt chữ Trung Quốc, một số giấy tờ tùy thân của một người mang quốc tịch Trung Quốc và 1 cây xăm (dụng cụ làm bằng sắt dùng để xăm tìm cổ vật dưới lòng đất).

Thông tin sau đó được Trung tâm Nghiên cứu lịch sử và bảo tồn di sản văn hóa Thanh Hóa báo cáo, cung cấp cho Công an tỉnh Thanh Hóa.

Các nghi phạm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN QUẢNG NINH

Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã thông tin đến Công an tỉnh Quảng Ninh về 2 nghi phạm xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông đang trên đường bỏ trốn về Trung Quốc.

Đến khoảng 14 giờ 15 ngày 4.5, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt 2 nghi phạm Deng Zhui (41 tuổi, số hộ chiếu EN7117797) và Shen JiangYang (43 tuổi, số hộ chiếu EK0544073). Cả 2 nghi phạm đều ngụ tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Các nghi phạm đã được Công an tỉnh Quảng Ninh bàn giao cho Công an tỉnh Thanh Hóa phục vụ điều tra. Bước đầu, cơ quan công an xác định, các nghi phạm trên đã có hành vi "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt", cụ thể là lăng mộ vua Lê Túc Tông.

Vua Lê Túc Tông (1488 - 1505) tên thật là Lê Thuần, con trai thứ ba của vua Lê Hiến Tông, có tư chất thông minh, hiếu nghĩa nên được lập làm hoàng thái tử.

Tháng 7.1504, sau khi vua Lê Hiến Tông qua đời, Lê Thuần lên ngôi lấy niên hiệu Thái Trinh. Đến năm 1505, sau khi mất, linh cữu vua Lê Túc Tông được đưa về Lam Kinh an táng ở Kính Lăng, thuộc địa phận xã Kiên Thọ (H.Ngọc Lặc, Thanh Hóa).

Theo Đại Việt sử ký toàn thư, vua Lê Túc Tông là người gần gũi với người hiền, thích điều thiện và là vị vua giỏi giữ cơ nghiệp thái bình.