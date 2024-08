Bắt 2 người Trung Quốc lưu hành tiền giả tại khu vực biên giới

Ngày 21.8, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Móng Cái cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng người Trung Quốc để điều tra về hành vi lưu hành tiền giả.



SONG XHI JIE và GUO JUN tại cơ quan công an N.H

Trước đó, vào hồi 18 giờ 30 ngày 16.8, tại khu vực đường Hùng Vương (khu 6, P.Ka Long, TP.Móng Cái), quần chúng nhân dân phát hiện một người đàn ông người Trung Quốc có hành vi sử dụng tiền nhân dân tệ giả để giao dịch đổi tiền Việt Nam đồng. Sau đó, người dân còn giao nộp 22 tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ giả của đối tượng trên cho cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận nguồn tin, Đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ (Công an TP.Móng Cái) phối hợp với Công an P.Trần Phú tiến hành xác minh, truy xét, phát hiện và giữ được 2 đối tượng người Trung Quốc tại khu vực ngã tư đường Triều Dương, P.Trần Phú (TP.Móng Cái).

Số tiền giả lực lượng công an thu giữ từ các đối tượng N.H

Làm việc với cơ quan chức năng, 2 đối tượng khai danh tính là SONG XHI JIE (35 tuổi, trú tại số 82, đường Đại Phan, khu Hàm An, TP.Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc) và GUO JUN (29 tuổi, trú tại khu Quan Đô, TP.Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc).

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an TP.Móng Cái đã thu giữ của SONG XHI JIE 165 tờ tiền cùng mệnh giá 100 nhân dân tệ; trong đó có nhiều tờ tiền cùng số seri, vân hình ảnh trên tờ tiền in mờ, nghi vấn là tiền giả. Tổng số lượng tiền giả được lực lượng công an thu giữ là 187 tờ tiền cùng mệnh giá 100 nhân dân tệ.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng trên khai nhận mang số tiền giả trên từ Trung Quốc sang Việt Nam mục đích để tiêu thụ. Công an TP.Móng Cái đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, Công an TP.Móng Cái khuyến cáo người dân khi thực hiện giao dịch bằng nhân dân tệ cần chú ý kiểm tra, tránh bị lừa mua phải tiền giả. Người nào phát hiện tiền giả cần giao nộp cho cơ quan công an, nếu cố tình tiêu thụ thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Người dân phát hiện đối tượng giao dịch, lưu hành tiền giả cần cung cấp cho cơ quan công an để xử lý theo quy định của pháp luật.