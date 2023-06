Bắt 2 sòng bạc có nhiều phụ nữ, tạm giữ trên 100 triệu đồng tang vật

Chiều 16.6, tin từ Đội CSHS Công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã di lý 7 người về trụ sở tiếp tục làm việc để xử lý về hành vi đánh bạc.



Những người tham gia đánh bạc cùng tang vật tại hiện trường NAM LONG

Theo đó, lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Đội CSHS Công an H.Tam Bình và Công an xã Tường Lộc bất ngờ kiểm tra nhà ông Trương Nguyễn (43 tuổi, ngụ ấp Tường Trí B, xã Tường Lộc, H.Tam Bình), bắt quả tang nhiều người đang tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, công an bắt giữ 7 người (5 nữ, 2 nam) đang đánh bài loại 52 lá ăn thua bằng tiền. Lực lượng công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm: 6 bộ bài tây (loại 52 lá, trong đó có 4 bộ bài đã qua sử dụng); 8 điện thoại di động; 2 xe máy và hơn 113 triệu đồng.

Cũng trong chiều 16.6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) cho biết đang tạm giữ hình sự 5 phụ nữ để điều tra về hành vi đánh bạc. 5 người phụ nữ bị tạm giữ hình sự NAM LONG Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, vào khoảng 15 giờ ngày 14.6, Đội CSHS Công an TX.Bình Minh kết hợp với Công an xã Đông Thành bất ngờ kiểm tra nhà bà Lê Thị Liên (55 tuổi, ngụ xã Đông Thành, TX.Bình Minh) thì bắt quả tang Thạch Thị Sa (50 tuổi); Nguyễn Ngọc Nữ (55 tuổi); Nguyễn Thị Trắng Nhỏ (54 tuổi); Đỗ Thanh Loan (56 tuổi, cùng ngụ TX.Bình Minh) và Lê Thị Cẩm Thạch (42 tuổi, ngụ TP.HCM) đang tụ tập đánh bài binh 6 lá ăn thua bằng tiền. Tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ nhiều tang vật gồm: 6 bộ bài (loại 52 lá) và một số vật chứng khác có liên quan và hơn 90 triệu đồng. Qua kiểm tra, xác minh, lực lượng công an xác định tổng số tiền các phụ nữ tham gia đánh bạc là hơn 15 triệu đồng, trong đó có 7,2 triệu đồng tiền thu tại chiếu bạc. Bước đầu làm việc, các con bạc này đã thừa nhận hành vi đánh bạc của mình, với số tiền tham gia cá cược mỗi lần từ 100.000 - 200.000 đồng.