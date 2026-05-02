Bắt 2 tàu chở cát lậu tại cửa sông Cửa Đại và Hàm Luông

Ngày 2.5, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh xử lý 2 tàu chở hàng trăm mét khối cát lậu.

Lực lượng chức năng lập biên bản tàu chở cát lậu tại khu vực cửa sông Cửa Đại ảnh: nam long

Theo đó, lúc 23 giờ 40 phút ngày 1.5, tại khu vực cửa sông Cửa Đại, tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) kiểm tra một phương tiện vỏ sắt không mang biển kiểm soát, do anh N.V.T (37 tuổi, ở xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 115 m3 cát san lấp nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng phát hiện tàu gỗ chở cát lậu tại khu vực cửa sông Hàm Luông ảnh: nam long

Trước đó, lúc 21 giờ 40 phút cùng ngày (1.5), tại khu vực cửa sông Hàm Luông (thuộc thủy phận xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long), tổ tuần tra Đồn biên phòng Cổ Chiên (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) đã kiểm tra phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ mang biển kiểm soát BTr-6619, có trọng tải toàn phần 95 tấn, công suất máy chính 70 CV, do ông H.V.T (50 tuổi, ở ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Qua kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 42 m3 cát san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Các vụ việc trên đang được Hải đội Biên phòng 1 và Đồn biên phòng Cổ Chiên củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.