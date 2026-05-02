Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt 2 tàu chở cát lậu tại cửa sông Cửa Đại và Hàm Luông

Nam Long
02/05/2026 14:14 GMT+7

Trong quá trình tuần tra khu vực cửa sông Cửa Đại và sông Hàm Luông, lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 vụ vận chuyển cát lậu.

Ngày 2.5, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiếp tục xác minh xử lý 2 tàu chở hàng trăm mét khối cát lậu.

Lực lượng chức năng lập biên bản tàu chở cát lậu tại khu vực cửa sông Cửa Đại

ảnh: nam long

Theo đó, lúc 23 giờ 40 phút ngày 1.5, tại khu vực cửa sông Cửa Đại, tổ công tác Hải đội Biên phòng 1 (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) kiểm tra một phương tiện vỏ sắt không mang biển kiểm soát, do anh N.V.T (37 tuổi, ở xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 115 m3 cát san lấp nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng phát hiện tàu gỗ chở cát lậu tại khu vực cửa sông Hàm Luông

ảnh: nam long

Trước đó, lúc 21 giờ 40 phút cùng ngày (1.5), tại khu vực cửa sông Hàm Luông (thuộc thủy phận xã Thạnh Hải, tỉnh Vĩnh Long), tổ tuần tra Đồn biên phòng Cổ Chiên (Bộ đội biên phòng tỉnh Vĩnh Long) đã kiểm tra phương tiện thủy nội địa vỏ gỗ mang biển kiểm soát BTr-6619, có trọng tải toàn phần 95 tấn, công suất máy chính 70 CV, do ông H.V.T (50 tuổi, ở ấp Thạnh Khương, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển. Qua kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển khoảng 42 m3 cát san lấp không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Các vụ việc trên đang được Hải đội Biên phòng 1 và Đồn biên phòng Cổ Chiên củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ 9 phương tiện cùng hơn 2.000 m3 'cát lậu' đang bơm vào công trình trên địa bàn tỉnh.

Khám phá thêm chủ đề

cát lậu Vĩnh Long Bộ đội biên phòng cát không rõ nguồn gốc sông Cửa Đại
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận