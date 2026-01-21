Phát hiện hơn 2.000 mét khối 'cát lậu' đang bơm vào công trình tại Tây Ninh

Ngày 21.1, tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hơn 2000 m3 "cát lậu" tại xã Bến Lức.

Cụ thể, ngày 19.1, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Bến Lức, kiểm tra hành chính tại một số khu vực tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn xã Bến Lức.

Sà lan đang bị Công an tỉnh Tây Ninh tạm giữ ẢNH: CACC

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 5 sà lan và 4 tàu đang thực hiện hành vi bơm hút cát lên các công trình xây dựng để tiêu thụ. Tổng khối lượng cát san lấp ghi nhận tại thời điểm kiểm tra lên đến hơn 2.000 m3.

Qua làm việc ban đầu, các chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp để chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số cát nói trên.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của các đối tượng không chỉ dừng lại ở việc vận chuyển, tàng trữ và mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc, mà còn có dấu hiệu tinh vi hơn. Cụ thể, cơ quan chức năng đang làm rõ nghi vấn các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước nhằm "rửa" nguồn gốc khoáng sản, hợp thức hóa số "cát lậu" để qua mặt cơ quan quản lý.

Lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh bắt quả tang vụ bơm cát vào công trình tại xã Bến Lức ẢNH: CACC

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ toàn bộ tang vật gồm số "cát lậu" nêu trên cùng các phương tiện thủy và nhiều tài liệu liên quan. Vụ việc đang được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm, nhằm góp phần lập lại trật tự trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.