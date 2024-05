Bắt 2 tên 'cướp nhí' sau 24 giờ gây án

Ngay sau khi nhận được tin báo của nạn nhân về vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an Q.Tân Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt giữ 2 nghi phạm gây án chỉ trong vòng 24 giờ.

Huỳnh Kiến H. (17 tuổi) và Phạm Quốc T. CTV

Ngày 14.12.2023, Công an Q.Tân Bình nhận được tin báo tố giác tội phạm của chị L.T.T.T (23 tuổi, ở Q.Tân Bình). Theo nạn nhân trình báo, vào lúc 17 giờ ngày 13.12, chị T. bị 2 thanh niên có tuổi đời còn khá trẻ, chạy xe máy, áp sát cướp giật 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 12 Pro max.



Ban chỉ huy Công an Q.Tân Bình đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự, Công an P.9 khẩn trương vào cuộc truy xét bắt cho bằng được 2 tên cướp giật này.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, đối tượng gây án manh động, Công an Q.Tân Bình báo cáo vụ việc lên Ban giám đốc Công an TP.HCM. Ngay lập tức, Ban giám đốc Công an TP.HCM đề nghị PC02 cắt cử một tổ công tác phối hợp Công an Q.Tân Bình truy xét 2 tên cướp giật nói trên.

Phá án từ những manh mối nhỏ nhất

Trích xuất hình ảnh từ dữ liệu camera an ninh, dấu vết tại hiện trường, kết hợp cùng thông tin từ các nhân chứng và lời khai của nạn nhân, công an xác định vào thời gian nêu trên, nạn nhân bị 2 thanh niên đi xe máy theo dõi nạn nhân từ một địa điểm trên đường Thiên Phước (P.9, Q.Tân Bình).

Thấy nạn nhân lơ là, mất cảnh giác, 2 thanh niên này áp sát giật điện thoại của nạn nhân, rồi tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân dù cố gắng truy hô, tìm sự trợ giúp của người đi đường nhưng bất thành.

Lần theo hướng tẩu thoát của đối tượng, trinh sát hình sự nhanh chóng khoanh vùng được đường đi cũng như khu vực khả năng cao mà chúng đang ẩn náu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát xác định được 2 nghi phạm gây án: Huỳnh Kiến H. (17 tuổi) và Phạm Quốc T. (15 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú).

Đồng thời, qua tìm hiểu, các trinh sát phát hiện 2 nghi phạm này có mối quan hệ đặc biệt với một thanh niên bất hảo, vừa đi trại cai nghiện tập trung về, là Vòng Hằng Tạt (22 tuổi, ngụ Q.Bình Tân).

Từ những manh mối thu thập được, Ban chuyên án nhận định có thể đây chính là nhóm đối tượng có liên quan đến vụ cướp giật tài sản của chị L.T.T.T vào chiều 13.12. Do đó, Ban chuyên án đã điều động lực lượng cảnh sát hình sự điều tra, trinh sát tập trung theo dõi nhất cử nhất động của các đối tượng tình nghi này.

Nghi phạm Vòng Hằng Tạt vừa đi trại cai nghiện tập trung về thì gây án CTV

Khuya 14 và rạng sáng 15.12, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Ban chuyên án chia thành 3 tổ công tác, bất ngờ ập vào nơi ở của T. , H. và Vòng Hằng Tạt, bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra làm rõ.

Khám xét nơi ở của nghi phạm Tạt tại Q.Bình Tân, cơ quan công an thu giữ một xe máy (BS: 59 D3 -287.xx); 1 ĐTDĐ iPhone 12 Pro max của nạn nhân cùng một biển số xe (BS: 77 D1 - 130.xx).

Không có tiền mua ma túy nên rủ nhau đi cướp

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Nghi phạm H. và T. khai nhận do không có tiền tiêu xài, mua ma túy sử dụng nên chúng đã câu kết với nhau, lên kế hoạch cướp tài sản.

Ngày 13.12, sau khi bàn bạc lên kế hoạch, T. mượn xe máy (BS: 59 D3 – 287.xx) của một người tên V. để đi cướp. Trong khi H. được giao nhiệm vụ đi lấy xe thì T. chạy đi tìm mua biển số giả gắn vào nhằm tránh sự truy vết của cơ quan công an.

Như đã hẹn, T. điều khiển xe máy nói trên chở H. rảo qua nhiều tuyến đường tìm kiếm "con mồi" để gây án. Khi di chuyển đến đường Thiên Phước (Q.Tân Bình), chúng phát hiện chị L.T.T.T cầm điện thoại trên tay nên áp sát giật... Gây án xong, cả 2 chạy thẳng đến nhà của Vòng Hằng Tạt và nhờ Tạt đi bán kiếm tiền tiêu xài.

Tạt mang điện thoại đi tìm người mua nhưng không được nên ngỏ ý mua lại với giá 4 triệu đồng. T. và H. đồng ý, Tạt chuyển trước 2,5 triệu đồng và hứa sẽ trả 1,5 triệu đồng còn lại trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, khi giao dịch chưa hoàn thành, các đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Số tiền kiếm được, 2 tên "cướp nhí" chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng.

Hiện Công an Q.Tân Bình đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Về vụ việc này, Ban chỉ huy Công an Q.Tân Bình cho biết, việc khẩn trương truy xét, bắt nóng được Huỳnh Kiến H. và Phạm Quốc T. trong thời gian chưa tới 24 giờ gây án đã thể hiện sự nỗ lực của tập thể ban chỉ huy, cán bộ chiến sĩ của công an quận trong công tác phối hợp, điều tra, khám phá án. Kết quả này là động lực cổ vũ tinh thần cũng như tạo khí thế cho lực lượng công an quận nói riêng, Công an TP.HCM nói chung trong dịp cao điểm tấn công trấn áp tội phạm.