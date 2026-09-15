Bắt 2 'tú ông' chứa mại dâm tại tiệm massage Bony 5 Phú Quốc

‎Ngày 15.9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Khang (29 tuổi) và Trần Trí Thức (43 tuổi, cùng ngụ đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Bị can Trần Trí Thức (trái) và Nguyễn Hoàng Khang ẢNH: CACC

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 13.8, lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh dịch vụ massage Bony 5, thuộc khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Qua kiểm tra phát hiện tại 3 phòng của cơ sở này có 3 đôi nam nữ, gồm 3 khách người Hàn Quốc và 3 nhân viên người Việt Nam, có dấu hiệu thực hiện hành vi mua bán dâm. Công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa những người có liên quan về Công an đặc khu Phú Quốc để xác minh, làm rõ.

Quá trình làm việc, Trần Trí Thức và Nguyễn Hoàng Khang khai nhận là những người trực tiếp tư vấn giá và thỏa thuận việc mua dâm giữa khách với nhân viên tại cơ sở massage. Khi khách đồng ý, Thức và Khang thu tiền, đưa khách lên phòng, sau đó điều nhân viên vào để thực hiện việc mua bán dâm với khách. Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.