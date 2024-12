Bắt 2 vợ chồng lập công ty bất động sản lừa đảo hơn 100 tỉ

Ngày 26.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Hạnh (37 tuổi, ngụ tại xã Đông Thạnh, H.Hóc Môn, TP.HCM) và Trần Thị Quỳnh Nhi (33 tuổi, vợ bị can Đỗ Hạnh), để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, tháng 10.2021, vợ chồng Hạnh mua lại pháp nhân một công ty hoạt động tư vấn về nhà đất ở TP.HCM, sau đó đổi tên thành Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP. Công ty này do Hạnh làm tổng giám đốc, còn vợ làm phó tổng giám đốc.

Trong quá trình hoạt động, Hạnh và Nhi giới thiệu công ty đang điều hành chuyên kinh doanh về bất động sản, sở hữu nhiều bất động sản và dự án trên cả nước. Ngoài công ty này, vợ chồng Hạnh thành lập thêm 2 công ty bất động sản khác ở tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP.Đà Nẵng, đồng thời mở văn phòng đại diện tại 12 tỉnh, thành trên cả nước với mục đích quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn vào công ty.

Để thu hút các nhà đầu tư, vợ chồng Hạnh đưa ra mức lãi suất cao (24 - 40%/năm) và cam kết trả gốc, lãi theo tuần, tháng cho những ai góp vốn vào công ty. Khi có khách hàng đồng ý, vợ chồng Hạnh sử dụng pháp nhân Công ty CP Đầu tư thương mại bất động sản DHGROUP ký kết hợp đồng trực tiếp tại các văn phòng đại diện hoặc bằng hình thức trực tuyến.

Sau khi các cá nhân ký hợp đồng và nộp tiền vào công ty, Hạnh và Nhi đã sử dụng vào mục đích cá nhân. Công an xác định, với thủ đoạn trên, vợ chồng Hạnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều cá nhân ở các tỉnh, thành phố với tổng số tiền hơn 100 tỉ đồng.