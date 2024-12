Thu giữ thêm tài sản hơn 100 tỉ vụ Mr.Pips và Mr.Hunter lừa đảo

Thu giữ, phong tỏa loạt tài sản giá trị 'khủng'

Tại họp báo thông tin kết quả công tác công an năm 2024 do Bộ Công an tổ chức chiều 26.12, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, đã thông tin diễn biến mới vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do 2 TikToker Mr.Pips (tức Phó Đức Nam, 30 tuổi, trú TP.Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) và Mr.Hunter (tức Lê Khắc Ngọ, 34 tuổi, trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cầm đầu.



Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, thông tin tại họp báo ẢNH: TRẦN CƯỜNG

Theo Phó giám đốc Công an Hà Nội, quá trình điều tra vụ án, đến ngày 10.12, cảnh sát đã thu giữ, tạm dừng giao dịch số tài sản trị giá 5.200 tỉ đồng. Từ ngày 10.12 đến nay, cảnh sát đã thu giữ, tạm giữ thêm 1 xe ô tô Mercedes G63, 12 tỉ đồng trong tài khoản và 18 chung cư, bất động sản trị giá khoảng 100 tỉ đồng. Tổng tài sản thu giữ, phong tỏa có giá trị đến nay lên tới hơn 5.300 tỉ đồng.

Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản, 9 tỉ đồng trái phiếu, hơn 200 tỉ đồng trong sổ tiết kiệm, 69 tỉ đồng tiền mặt, hơn 2 triệu USD, 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối, 148 bất động sản (trong đó có nhiều chung cư cao cấp và biệt thự liền kề), 32 siêu xe ô tô, 7 mô tô hạng sang.

Cạnh đó, còn có 36 túi xách các nhãn hiệu đắt đỏ hàng đầu thế giới như túi da cá sấu bạch tạng Himalaya phiên bản giới hạn trị giá hơn 5 tỉ đồng, túi Hermes, túi Gucci, túi LV…; 59 đồng hồ các hãng trị giá khoảng hơn 300 tỉ đồng, trong đó có những chiếc trị giá 1 triệu USD; 2 điện thoại Vertu mạ vàng, đính kim cương; 3 chìa khóa ô tô đúc bằng vàng nguyên khối có đính kim cương; 1 con mèo đúc bằng vàng nặng 5 kg; 1 dây chuyền vàng nguyên khối nặng 2 kg; 84 trang sức bằng vàng, khảm kim cương, kim loại hiếm, phiên bản giới hạn.

Cảnh sát cũng phong tỏa 500.000 USD gửi trong tài khoản mở tại Ngân hàng DBS ở Singapore.

Truy nã Mr.Hunter và 2 đồng bọn

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho hay, đến nay đã khởi tố 32 bị can. Cụ thể, khởi tố 27 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 3 người tội rửa tiền, 1 người tội không tố giác tội phạm, 1 người tội chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Trong số này, công an đã bắt tạm giam 29 người, trong đó có Mr.Pips; 3 người đang bỏ trốn, bị truy nã, trong đó có Mr.Hunter.

Bước đầu Công an Hà Nội xác định từ năm 2018, Phó Đức Nam quen đối tượng tên Isik Uran (40 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ). Nam và Uran sau đó đã bàn bạc, thống nhất tạo, quản lý, điều hành các trang web có tên tiếng Anh giống với các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, kết nối với các ứng dụng MT4, MT5 rồi dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền để đầu tư chứng khoán.

Nam và Ngọ ở Việt Nam thành lập các sàn chi nhánh văn phòng, bộ phận quảng cáo, bộ phận chăm sóc bị hại, bộ phận hỗ trợ bị hại nạp - rút tiền và tuyển nhân viên, thuê văn phòng, chi nhánh ở những nơi an ninh tốt, kín đáo để tránh bị công an phát hiện.

Ban đầu, đối tượng sử dụng các ứng dụng Zalo, Telegram... liên hệ, dụ dỗ để khách hàng tham gia đầu tư với lượng tiền nhỏ, nhiều lần và có thể rút tiền được. Sau đó, đối tượng đưa các thông tin khuyến khích khách hàng nộp thêm tiền, chốt các mã lời cao khiến tài khoản bị "cháy" và chiếm đoạt số tiền khách đã chuyển.

Đến nay, Công an Hà Nội làm rõ có 2.661 bị hại. Trong đó, tiếp nhận trình báo khoảng 300 người, đã ghi lời khai 95 bị hại, tố giác bị chiếm đoạt khoảng 130 tỉ đồng.

Công an Hà Nội đang mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan trong vụ án, đồng thời tiếp tục xác minh, truy thu tài sản do Nam cùng đồng bọn phạm tội mà có.