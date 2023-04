Bắt 24 nghi phạm cướp giật trong đêm khai trương hè Sầm Sơn

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngày 25.4, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP.Sầm Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức bắt giữ 24 nghi phạm có hành vi cướp giật tài sản vào tối 22.4, tại lễ khai trương du lịch biển Sầm Sơn.

Nghi phạm Trịnh Ngọc Quẹo cùng tang vật CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị bắt giữ đều ngụ ở các tỉnh, thành phía nam: An Giang, Kiên Giang, Long An, Khánh Hòa, Vĩnh Long, và TP.Cần Thơ. Trong đó, nghi phạm cầm đầu băng nhóm cướp giật này là Trịnh Ngọc Quẹo (35 tuổi, ngụ xã Dục Tượng, H.Châu Thành, Kiên Giang).

Theo điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thanh Hóa, các nghi phạm đã cùng đi xe ô tô đến TP.Sầm Sơn để dàn dựng và tổ chức cướp giật tài sản vào thời điểm tổ chức khai mạc mùa du lịch biển Sầm Sơn.

Theo đó, thời điểm tối 22.4, lợi dụng đông người tham dự lễ khai mạc, đặc biệt là ở khu vực cửa vào khán đài, các nghi phạm đã phối hợp tạo ra cảnh lộn xộn, xô đẩy nhau để cướp, giật dây chuyền vàng, trang sức của người dân, du khách.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận đã thực hiện 10 vụ cướp, cướp giật tài sản. Số dây chuyền, trang sức có giá trị mà lực lượng công an thu giữ được là 21 sợi dây chuyền.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP.Sầm Sơn điều tra, làm rõ.