Bắt 3 nghi phạm chuyên 'gài bẫy' cán bộ để tống tiền

Ngày 18.8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Ninh Bình vừa chủ trì, phối hợp với lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình, và Công an H.Yên Khánh (Ninh Bình) điều tra, bắt giữ 3 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Nghi phạm Bùi Anh Tuấn (bên phải) ẢNH CÔNG AN NINH BÌNH

Các nghi phạm bị bắt giữ, gồm: Bùi Anh Tuấn (41 tuổi, ngụ thôn Nhuận Hải, xã Khánh Hải, H.Yên Khánh), Phạm Thị Hoài (35 tuổi, ngụ thôn 1 Nam Cường, xã Khánh Cường, H.Yên Khánh), và Nguyễn Thị Phương (28 tuổi, ngụ thôn Đồi Khê Hạ, xã Yên Đồng, H.Yên Mô, Ninh Bình).

Trước đó, Công an TP.Ninh Bình nhận được tin báo của một số người ngụ ở TP.Ninh Bình về việc bị các nghi phạm trên cưỡng đoạt số tiền 300 triệu đồng.

Nghi phạm Phạm Thị Hoài ẢNH CÔNG AN NINH BÌNH

Bước đâu, Công an TP.Ninh Bình xác định, Bùi Anh Tuấn đã chỉ đạo Phạm Thị Hoài, Nguyễn Thị Phương và một số người khác tìm nhiều lý do khác nhau để đến làm việc với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Khi đến làm việc, các nghi phạm dùng lời lẽ "gợi ý", tạo ra các tình huống khiến cho những người có chức năng, nhiệm vụ giải quyết công việc mắc sai phạm.

Toàn bộ hành vi "gợi ý" hoặc những lời lẽ, hành động sai phạm của cán bộ các cơ quan, tổ chức bị các nghi phạm dùng các thiết bị ghi âm, ghi hình lại, sau đó quay trở lại đe dọa, tống tiền.

Vụ án đang được Công an TP.Ninh Bình tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.