Bắt 3 nghi phạm cướp giật tài sản của phụ nữ

Chiều 7.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự 3 nghi phạm Nguyễn Văn Thành Đạt, Nguyễn Văn Quốc Trọng (cùng 22 tuổi, cùng ngụ xã Đại Đồng) và Nguyễn Dương Anh (18 tuổi, ngụ xã Đại Sơn, cùng H.Đại Lộc, Quảng Nam) để mở rộng điều tra các vụ cướp giật.



Từ tháng 3 đến nay, trên địa bàn giáp ranh H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng), H.Đại Lộc và TX.Điện Bàn (Quảng Nam) liên tiếp xảy ra các vụ cướp giật tài sản. Các vụ cướp giật có điểm chung nạn nhân là phụ nữ, tài sản cướp giật chủ yếu là dây chuyền.

Từ trái qua: Đạt, Trọng, Anh NGUYỄN TÚ

Đáng chú ý, đêm 27.5, tại xã Hòa Phong (H.Hòa Vang), 2 nghi phạm cướp giật dây chuyền của bà Nguyễn Thị C. (58 tuổi, ngụ xã Hòa Nhơn, H.Hòa Vang). Bà C. chạy xe máy truy đuổi, do mất lái tông xe vào gốc cây ven đường và tử vong tại chỗ.

Ban giám đốc Công an TP.Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố, Công an H.Hòa Vang phối hợp Công an H.Đại Lộc, Công an TX.Điện Bàn (Quảng Nam) tổ chức truy xét.



Quá trình truy xét gặp nhiều khó khăn do nghi phạm lợi dụng đêm tối gây án, tẩu thoát qua nhiều tuyến đường ở địa bàn giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam. Khu vực nông thôn, vùng giáp ranh, ít camera an ninh giám sát.

Đêm 6.6, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị phối hợp bắt giữ được Đạt, Trọng và Anh khi cả nhóm đang lẩn trốn tại H.Đại Lộc.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ hơn 10 vụ cướp giật tài sản do nhóm này gây ra ở H.Hòa Vang, H.Đại Lộc và TX.Điện Bàn. Trong đó, Đạt có tiền án 4 năm tù về tội cướp tài sản.