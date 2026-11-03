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    Bắt 3 người trộm giàn giáo, máy móc của công ty trị giá gần 900 triệu đồng

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam 3 người liên quan vụ trộm giàn giáo, máy móc trong kho công ty trị giá gần 900 triệu đồng, đem bán lấy tiền tiêu xài.

    Sáng 3.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Lâm Điền Côn (62 tuổi), Phan Văn Trường (41 tuổi) và Huỳnh Hữu Lợi (46 tuổi), cùng ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi "trộm cắp tài sản".

    Bắt nhóm bị can trộm giàn giáo, máy móc của công ty trị giá gần 900 triệu - Ảnh 1.

    Công an đọc lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với Lâm Điền Côn để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản

    ẢNH: TIẾN TẦM

    Theo điều tra ban đầu, Lâm Điền Côn và Huỳnh Hữu Lợi là nhân viên của Công ty TNHH C.Đ. Do cần tiền tiêu xài và trả nợ, Côn đã bàn bạc với Lợi để trộm cắp tài sản trong kho chứa vật tư của công ty tại khu vực khóm Tây Khánh 2, phường Long Xuyên, bán chia nhau tiêu xài và Lợi đồng ý.

    Bắt nhóm bị can trộm giàn giáo, máy móc của công ty trị giá gần 900 triệu - Ảnh 2.

    Bị can Phan Văn Trường nghe Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố và lệnh bắt tạm giam

    ẢNH: T.N

    Sau đó, từ tháng 5.2025 đến tháng 11.2025, Côn cùng Lợi và Phan Văn Trường đã nhiều lần lấy trộm với số lượng lớn giàn giáo, máy móc, thiết bị phục vụ công trình trong kho, tổng trị giá gần 900 triệu đồng. 

    Số tài sản trộm được, Côn, Lợi giao Trường chở đi bán phế liệu cho nhiều người, lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, nhân viên công ty phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an.

    Bắt nhóm bị can trộm giàn giáo, máy móc của công ty trị giá gần 900 triệu - Ảnh 3.

    Cơ quan công an thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Hữu Lợi

    ẢNH: TIẾN TẦM

    Sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Côn, Lợi và Trường.

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