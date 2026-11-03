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    Bắt nghi phạm dùng dao tấn công, khống chế phụ nữ vì mâu thuẫn tình cảm

    Trần Ngọc
    Trần Ngọc
    Do mâu thuẫn tình cảm, Nguyễn Văn Có dùng dao tấn công một phụ nữ rồi khống chế, chở nạn nhân đến nơi khác. Nghi phạm đã bị công an tạm giữ hình sự.

    Sáng 3.11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Có (29 tuổi, ngụ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật.

    Mâu thuẫn tình cảm, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích - Ảnh 1.

    Công an công bố quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Có để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật

    Ảnh: CACC

    Trước đó, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 30.10, do mâu thuẫn tình cảm nên Nguyễn Văn Có dùng dao tấn công một phụ nữ tại khu vực trước nhà hàng XO, đường Lê Văn Hưu, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, gây thương tích cho người này ở vùng bụng, lưng và cổ. 

    Sau đó, Có tiếp tục khống chế, đưa người bị hại lên xe mô tô, chở đến khu vực đường nội bộ Lạc Hồng, phường Rạch Giá để tiếp tục đe dọa, uy hiếp.

    Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, tổ chức vận động, thuyết phục, đồng thời kịp thời khống chế Nguyễn Văn Có để giải cứu người và đưa bị hại đi cấp cứu. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ con dao gây án, xe máy và các tang vật có liên quan khác. 

    Hiện Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định pháp luật.

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