Công an tỉnh An Giang bắt nghi phạm giết người trên tàu cá

Chiều 23.10, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Huỳnh Văn Đúng (38 tuổi, ở phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam bị can Huỳnh Văn Đúng để điều tra về hành vi giết người ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, nhiều năm nay, Huỳnh Văn Đúng làm thuê trên tàu đánh cá. Khoảng tháng 9.2026, Đúng làm thuê trên tàu đánh cá số hiệu KG-94xxx-TS, do anh P.T.L làm thuyền trưởng. Trên tàu có 11 thuyền viên khác, trong đó có anh A.V.T.

Khoảng 11 giờ ngày 10.10, tàu cá đang đánh bắt hải sản trên biển thì Đúng và anh A.V.T xảy ra mâu thuẫn, do Đúng nghi ngờ T. ném dụng cụ câu mực của Đúng xuống biển.

Đúng và anh T. cự cãi dẫn đến xô xát, Đúng bị T. cầm tô ném vào trán. Do bực tức, Đúng lấy dao đâm vào người của T., sau đó đi lên ca bin của tàu đánh cá ngủ.

Còn T. được mọi người băng bó vết thương. Tuy nhiên, do tàu đánh cá trên biển không có dụng cụ y tế và không được cấp cứu kịp thời nên đến 16 giờ cùng ngày thì anh T. tử vong.

Thuyền trưởng tàu cá đã chủ động đưa thi thể nạn nhân vào đất liền để trình báo sự việc, đồng thời Đúng cũng đến Công an tỉnh An Giang đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.