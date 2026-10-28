Kịp cứu người đàn ông ở TP.HCM bị điện giật rơi từ sân thượng xuống mái tôn

Ngày 28.10, cơ quan chức năng cho biết lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã kịp thời giải cứu người đàn ông bị điện giật rơi xuống mái tôn nhà liền kề khi đang sửa chữa điện trên sân thượng tại phường Bến Thành.

Lực lượng chức năng tại TP.HCM kịp thời cứu người đàn ông bị điện giật rơi từ sân thượng xuống mái tôn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, chiều 27.10, Trung tâm Chỉ huy 114 nhận tin báo tai nạn điện giật tại nhà dân trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Bến Thành, TP.HCM.

Ngay lập tức, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1 điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng khẩn trương tiếp cận hiện trường.

Nạn nhân là người đàn ông (67 tuổi). Trong lúc leo lên sân thượng để sửa chữa hệ thống điện, người này không may bị điện giật rồi ngã văng xuống mái tôn căn nhà kế bên.

Tại hiện trường, vị trí nạn nhân nằm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có nguy cơ chấn thương nặng nếu di chuyển không đúng kỹ thuật. Qua thăm dò, lực lượng cứu nạn ghi nhận nạn nhân vẫn còn tỉnh táo nhưng có dấu hiệu tổn thương cơ thể.

Các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai phương án chuyên dụng sử dụng cáng cứu thương kết hợp dây đai cứu hộ cố định chắc chắn toàn thân nạn nhân, sau đó cẩn trọng đưa người bị nạn từ trên cao xuống mặt đất an toàn. Ngay sau đó, nạn nhân được bàn giao cho Bệnh viện đa khoa Gia Định (cơ sở 2) để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ quy tắc an toàn khi sửa điện, đặc biệt ở các vị trí trên cao như sân thượng, mái nhà: ngắt hoàn toàn nguồn điện, kiểm tra bút thử điện và mang đồ bảo hộ trước khi thao tác.

Khi phát hiện sự cố, người dân không tự ý chạm vào nạn nhân khi nguồn điện chưa ngắt, đồng thời gọi ngay tổng đài 114 để được ứng cứu kịp thời.