Bắt 4 bị can trong đường dây vận chuyển 179 kg thuốc lắc từ Đức về Việt Nam

Chiều 1.7, đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Đỗ Hùng (30 tuổi, trú Nghệ An), Hà Văn Khương (30 tuổi, trú Tuyên Quang), Đinh Viết Thắng (28 tuổi, trú Nam Định) và Nguyễn Khắc Ngọc (40 tuổi, trú Hải Phòng) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Một bị can trong vụ án và tang vật bị công an bắt giữ NGUYỄN BÍCH

Trước đó, PC04 Công an TP.Hà Nội phối hợp với Đội kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan TP.Hà Nội) kiểm tra trọng điểm các lô hàng từ châu Âu về Việt Nam và phát hiện 1 lô hàng từ Đức về, trong đó có các kiện hàng nghi vấn chứa chất ma túy.

Lô ma túy nghi vấn được chia ra và vận chuyển về nhiều địa chỉ tại Hà Nội và Hải Phòng. Tuy nhiên, qua xác minh, các địa chỉ nhận hàng đều là địa chỉ giả, không có thật.

Lực lượng chức năng phát hiện ma túy được các bị can giấu trong các hộp nước táo xay NGUYỄN BÍCH

Sau nhiều ngày truy vết, khoảng 15 giờ ngày 4.6, tại khu vực đường Phú Minh (P.Phúc Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cảnh sát đã bắt giữ Hùng và Khương, thu giữ 60 thùng hàng bên trong có 1.440 hộp "nước táo xay" bằng kim loại nhãn hiệu APPEL MOES. Trong số này, có 450 hộp giấy chứa ma túy bên trong. Giám định sơ bộ xác định các viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, tổng trọng lượng khoảng 179 kg.

Qua đấu tranh, Hùng khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng quen qua mạng xã hội. Lần bị bắt là lần thứ 3 Hùng vận chuyển thuê, 2 lần trước đó vận chuyển trót lọt và được trả tổng số tiền 45 triệu đồng. Còn Khương khai nhận được một đối tượng thuê để giám sát việc giao nhận ma túy cho Hùng.

Mở rộng điều tra, PC04 Công an TP.Hà Nội tiếp tục bắt giữ Thắng và Ngọc, được xác định là những người tiêu thụ nằm trong đường dây này.

Đại diện PC04 Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang mở rộng điều tra vụ án và tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.