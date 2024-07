Công an Quảng Ngãi phát hiện vụ mua bán 'cỏ Mỹ', nước cốt ma túy

Ngày 1.7, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thành Đạt (27 tuổi, ở P.Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi) và Võ Duy Đạt (18 tuổi, ở xã Nghĩa Kỳ, H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét tại nhà bị can Võ Thành Đạt, công an phát hiện 6,9 kg "cỏ Mỹ" CÔNG AN QUẢNG NGÃI

Theo đó, vào ngày 29.5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang Võ Thành Đạt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua đó, thu giữ một chai có chứa 208 ml dung dịch. Làm việc với cơ quan công an, Võ Thành Đạt khai nhận 208 ml dung dịch này là "nước cốt" ma túy.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét tại nơi ở của Võ Thành Đạt, thu giữ 6,9 kg thảo mộc dạng "cỏ" và một chai có chứa 225 ml dung dịch. Đạt khai nhận đây là ma túy "cỏ Mỹ" và "nước cốt" ma túy.

Chai "nước cốt" ma túy bị công an thu giữ CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI

Quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định giữ người trong trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Duy Đạt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ mua bán trái phép chất ma túy.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân, nhất là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên nâng cao tinh thần cảnh giác, không nên sử dụng các loại ma túy, "cỏ Mỹ", thuốc lá điện tử.