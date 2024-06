Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã sử dụng ma túy tại cơ quan

Ngày 29.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Mang Yang (Gia Lai) cho biết đã tạm giữ ông N.H.T (35 tuổi), Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đê Ar (H.Mang Yang), để điều tra về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Tối 27.6, trong quá trình kiểm tra, Công an H.Mang Yang phát hiện ông N.H.T có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi làm việc. Cụ thể, khu vực ông T. sử dụng ma túy thuộc cơ quan Ban chỉ huy quân sự xã Đê Ar, trong khuôn viên trụ sở UBND xã Đê Ar.

Bước đầu làm việc với lực lượng công an, ông T. thừa nhận bản thân sử dụng trái phép chất ma túy.

Một lãnh đạo UBND xã Đê Ar xác nhận có sự việc cơ quan công an bắt giữ ông N.H.T nhưng chưa nhận được văn bản kết luận của công an nên chưa có căn cứ cụ thể để xử lý. Hiện vụ việc đang chờ kết luận điều tra từ cơ quan công an.