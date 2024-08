Bắt 4 nghi phạm, thu giữ 34 kg ma túy đá

Ngày 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 2.8, tại Bến xe khách H.Ngọc Lặc (Thanh Hóa), lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát cơ động (đều thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa), Cục Hải quan Thanh Hóa, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa và công an các huyện Mường Lát, Ngọc Lặc bắt quả tang 3 nghi phạm đang vận chuyển ma túy. Khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu giữ 32 kg ma túy đá.

Các nghi phạm bị bắt giữ và tang vật vụ án CÔNG AN THANH HÓA

Các nghi phạm bị bắt quả tang tại Bến xe khách H.Ngọc Lặc gồm: Sung Văn Hơ (27 tuổi), Hơ Văn Gia (19 tuổi, đều ngụ tại bản Cơm, xã Pù Nhi, H.Mường Lát, Thanh Hóa) và Thao Chứ Ly (28 tuổi, ngụ bản Pá Hộc, xã Nhi Sơn, H.Mường Lát).

Mở rộng vụ án, lực lượng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Tính (38 tuổi, ngụ xã Phú Túc, H.Châu Thành, Bến Tre), khi nghi phạm này đang trú tại một chung cư trên địa bàn P.Vĩnh Tuy (Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 2 kg ma túy đá.

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Nguyễn Tính là đối tượng móc nối, giao dịch mua bán ma túy, sau đó giao cho Sung Văn Hơ, Hơ Văn Gia và Thao Chứ Ly vận chuyển đến Hà Nội và các tỉnh khác tiêu thụ.