Bắt 4 người Trung Quốc vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá lậu từ Việt Nam ra nước ngoài

Ngày 24.9, lực lượng chức năng TP.HCM cho biết vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép gần 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu qua đường hàng không.

4 người Trung Quốc bị bắt khi vận chuyển gần 18.000 bao thuốc lá lậu ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP.HCM về tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng cấm, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động vận chuyển hàng hóa.

Qua công tác nghiệp vụ, ngày 10.9, lực lượng chức năng phát hiện trong hành lý của 4 hành khách mang quốc tịch Trung Quốc gồm: Lou Shije (55 tuổi), Lei Kang (33 tuổi), Wang Xiaojin (35 tuổi) và He Yuqiang (42 tuổi) cất giấu 1.793 cây (tương đương 17.930 bao) thuốc lá mang nhãn hiệu Peony và Chungwa.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan hải quan đã chuyển hồ sơ cùng tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số thuốc lá trên từ Việt Nam ra nước ngoài với tiền công từ 800 đến 1.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 - 3,9 triệu đồng) mỗi chuyến. Toàn bộ chi phí vé máy bay, ăn ở tại Việt Nam đều được nhóm chủ mưu chi trả.

Theo kế hoạch, ngày 10.9, cả 4 người đến khu vực cột số 10 ga quốc tế (T2) sân bay Tân Sơn Nhất để nhận các kiện hành lý từ một người lạ mặt rồi làm thủ tục ký gửi. Dù biết rõ bên trong là hàng cấm, các đối tượng vẫn đồng ý vận chuyển để lấy tiền công.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, ngày 18.9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng trên về tội "vận chuyển hàng cấm". Các quyết định tố tụng đã được Viện KSND khu vực 4 phê chuẩn.

Hiện vụ án vận chuyển trái phép gần 18.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu qua đường hàng không đang được Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét những người thuê vận chuyển và các mắt xích liên quan.

