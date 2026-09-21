    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Đại tá Lê Công Anh làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM

    Ngọc Lê
    Ngọc Lê
    Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đối với đại tá Lê Công Anh; chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú cho đại tá Bùi Thanh Trực.

    Chiều 18.9, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với lãnh đạo Công an TP.HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ.

    Đại tá Lê Công Anh làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM- Ảnh 1.

    Công an TP.HCM trao quyết định của Bộ Công an việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng với 2 Phó giám đốc Công an TP.HCM

    ẢNH: NGỌC LÊ


    Theo đó, Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đối với đại tá Lê Công Anh, Phó giám đốc Công an TP.HCM; chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú cho đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TP.HCM.

    Tại buổi lễ, trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng đối với 2 Phó giám đốc Công an TP.HCM là đại tá Lê Công Anh và đại tá Bùi Thanh Trực nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với Công an TP.HCM.

    Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM, trung tướng Mai Hoàng chúc mừng đại tá Bùi Thanh Trực và đại tá Lê Công Anh đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới.

    Trên cương vị mới, Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị đại tá Bùi Thanh Trực và đại tá Lê Công Anh tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ, không ngừng đổi mới phương pháp công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

    Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm, 2 Phó giám đốc Công an TP.HCM sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.

    Tin liên quan

    Giám đốc Công an TP.HCM trung tướng Mai Hoàng phát lệnh ra quân cao điểm phòng chống tội phạm

    Giám đốc Công an TP.HCM trung tướng Mai Hoàng phát lệnh ra quân cao điểm phòng chống tội phạm

    Sáng 12.12, tại phường Thủ Dầu Một (TP.HCM), Công an TP.HCM tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

    Công an TP.HCM có 2 thủ trưởng cơ quan điều tra mới

    Khám phá thêm chủ đề

    Công An TP.HCM Bộ Công an Công an TP.HCM có Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra TP.HCM

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận