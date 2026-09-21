Đại tá Lê Công Anh làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM

Chiều 18.9, Công an TP.HCM tổ chức lễ công bố quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về bổ nhiệm các chức danh tư pháp đối với lãnh đạo Công an TP.HCM. Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chủ trì buổi lễ.

Công an TP.HCM trao quyết định của Bộ Công an việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng với 2 Phó giám đốc Công an TP.HCM ẢNH: NGỌC LÊ



Theo đó, Bộ Công an bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.HCM đối với đại tá Lê Công Anh, Phó giám đốc Công an TP.HCM; chức danh Thủ trưởng Cơ quan Thi hành án hình sự, Thủ trưởng Cơ quan Quản lý tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú cho đại tá Bùi Thanh Trực, Phó giám đốc Công an TP.HCM.



Tại buổi lễ, trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng đối với 2 Phó giám đốc Công an TP.HCM là đại tá Lê Công Anh và đại tá Bùi Thanh Trực nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời thể hiện sự ghi nhận của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với Công an TP.HCM.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM, trung tướng Mai Hoàng chúc mừng đại tá Bùi Thanh Trực và đại tá Lê Công Anh đã được lãnh đạo Bộ Công an tín nhiệm giao trọng trách mới.

Trên cương vị mới, Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị đại tá Bùi Thanh Trực và đại tá Lê Công Anh tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ, không ngừng đổi mới phương pháp công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trung tướng Mai Hoàng nhấn mạnh, với bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm, 2 Phó giám đốc Công an TP.HCM sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM.