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Thời sự Pháp luật

Bắt 4 xe tải chở gần 50 tấn hàng lậu qua biên giới

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
Lợi dụng đường đất hẻo lánh, nhóm người dùng 4 ô tô tải sang Lào nhận gần 50 tấn hàng lậu gồm kim loại, máy móc cũ, chất thải và 8,5 tấn vú heo đông lạnh, sau đó tìm cách đưa về Việt Nam.

Ngày 6.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) Công an tỉnh Quảng Trị vừa khởi tố vụ án "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới". Đồng thời, công an khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Phùng (35 tuổi, ở xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi trên.

'Con voi chui lọt lỗ kim': 4 xe tải chở gần 50 tấn hàng lậu qua biên giới- Ảnh 1.

Nguyễn Đình Phùng nghe cơ quan chức năng đọc lệnh bắt tạm giam

ẢNH: THANH LỘC

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong đêm 24.5 đến rạng sáng 25.5, nhóm nghi phạm do Phùng cầm đầu, lợi dụng một tuyến đường đất hẻo lánh gần Trạm kiểm soát biên phòng A Ròong (thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng) để đưa 4 xe tải sang khu vực thôn Xa Du (bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) nhận hàng.

Sau khi nhận hàng, các đối tượng tìm cách vận chuyển toàn bộ số hàng lậu qua đường mòn, lối mở về Việt Nam để né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ.

'Con voi chui lọt lỗ kim': 4 xe tải chở gần 50 tấn hàng lậu qua biên giới- Ảnh 2.
'Con voi chui lọt lỗ kim': 4 xe tải chở gần 50 tấn hàng lậu qua biên giới- Ảnh 3.
'Con voi chui lọt lỗ kim': 4 xe tải chở gần 50 tấn hàng lậu qua biên giới- Ảnh 4.

Nhiều xe lớn được huy động để vận chuyển hàng lậu

ẢNH: T.L

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 49 tấn hàng hóa, gồm 8,5 tấn vú heo đông lạnh; 29,7 tấn kim loại các loại như nhôm, sắt, đồng cùng máy móc đã qua sử dụng; hơn 10,9 tấn chất thải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò, trách nhiệm của những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

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