Điều tra cán bộ kiểm dịch tiếp tay đường dây buôn lậu quy mô 1.000 tỉ đồng

Lần theo đường dây buôn lậu xuyên biên giới

Thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, sau nhiều tháng điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã bóc gỡ đường dây buôn lậu với tổng giá trị hàng hóa lên tới 1.000 tỉ đồng hoạt động xuyên biên giới với phương thức tinh vi, khép kín từ khâu thu gom hàng hóa tại Trung Quốc, vận chuyển trái phép vào Việt Nam đến hợp thức hóa chứng từ và tiêu thụ tại nhiều địa phương.

Khu vực biên giới Móng Cái, nơi các đối tượng vận chuyển hàng lậu ẢNH: N.H

Trước đó, vào đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hải Phòng phát hiện nhiều đối tượng thường xuyên đưa cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc qua khu vực biên giới Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh để tiêu thụ.

Công an TP.Hải Phòng đã phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) xác lập chuyên án để bóc gỡ đường dây buôn lậu.

Quá trình điều tra, ban chuyên án huy động nhiều lực lượng nghiệp vụ, phối hợp công an nhiều địa phương rà soát hàng trăm chuyến hàng, theo dõi hoạt động vận chuyển và tiêu thụ để làm rõ từng mắt xích trong đường dây.

Cơ quan CSĐT tiến hành khám xét nhà Nguyễn Thị Oanh ẢNH: C05

Kết quả điều tra xác định Phạm Văn Tùng (trú P.Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu. Tùng móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc thu gom thực phẩm không rõ nguồn gốc rồi cùng Nguyễn Kim Oanh tổ chức đưa hàng qua biên giới trái phép. Tham gia đường dây còn có Nguyễn Văn Mạnh, Đào Xuân Thịnh cùng hơn 20 người đảm nhận việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Đêm 18 và rạng sáng 19.3, ban chuyên án đồng loạt bắt giữ các đối tượng, thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỉ đồng cùng 2,7 tỉ đồng tiền mặt. Thời điểm bắt giữ lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều thuyền gỗ đang vận chuyển hàng trăm tấn hàng hóa là hải sản không qua kiểm dịch đang tập kết lên các xe tải.

Theo cơ quan điều tra, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm của Phạm Văn Tùng đã thực hiện khoảng 630 chuyến vận chuyển trái phép qua biên giới với khoảng 4.410 tấn cua, cà ra và nầm lợn, tổng giá trị khoảng 400 tỉ đồng.

Cán bộ kiểm dịch bị cáo buộc bảo kê

Từ kết quả điều tra đường dây của Phạm Văn Tùng, ban chuyên án tiếp tục mở rộng vụ án và phát hiện hoạt động của Công ty TNHH thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (50 tuổi, trú P.Yên Sở, Hà Nội) làm giám đốc.

Cơ quan công an làm việc với các đối tượng liên quan trong vụ án ẢNH: C05

Theo tài liệu điều tra, doanh nghiệp này thường xuyên nhập khẩu thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai. Để hàng hóa không phải thực hiện quy trình cách ly, kiểm dịch thú y và được thông quan nhanh, các đối tượng đã chi tiền cho một số cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I để bỏ qua các khâu kiểm dịch theo quy định.

Đây được xác định là mắt xích đặc biệt quan trọng của vụ án khi lực lượng kiểm dịch bị cáo buộc tiếp tay, tạo điều kiện để lượng lớn thực phẩm nhập lậu lưu thông vào thị trường.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án với 18 bị can về 5 nhóm tội danh gồm: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y; trốn thuế; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; đưa và nhận hối lộ.

Trong đó, Nguyễn Thị Thư bị khởi tố về 3 tội danh gồm buôn lậu; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ và đưa hối lộ.

Đáng chú ý, Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I, cùng nhiều cán bộ, kiểm dịch viên đã bị khởi tố, điều tra về hành vi nhận hối lộ. Cơ quan điều tra xác định các bị can bị cáo buộc bảo kê, bao che để đường dây buôn lậu hoạt động trong thời gian dài.

Thu giữ nhiều tài sản, tiếp tục mở rộng điều tra

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư còn huy động chồng, em ruột, con trai, con dâu cùng nhiều người thân tham gia điều hành hoạt động của đường dây.

Đối tượng Nguyễn Thị Oanh cùng tang vật liên quan ẢNH: C05

Nhóm này lập nhiều doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu và trốn thuế. Việc bán hàng không xuất hóa đơn cùng hệ thống doanh nghiệp "sân sau" đã gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ thêm 13 ô tô, khoảng 16 tấn hàng hóa, tiền mặt cùng nhiều tài sản khác với tổng giá trị khoảng 10 tỉ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, toàn bộ đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu với giá trị 1.000 tỉ đồng, trốn thuế hơn 40 tỉ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỉ đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, trong đó tập trung điều tra hành vi bảo kê, bao che của những người có chức trách trong hoạt động kiểm dịch đối với đường dây buôn lậu đặc biệt lớn này.