Khởi tố Chi cục trưởng Thú y vùng 1 trong vụ buôn lậu hải sản 1.000 tỉ

Liên quan vụ buôn lậu hải sản 1.000 tỉ đồng, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội: buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Kim Oanh ẢNH: Đ.X

Đáng chú ý, trong số các bị can vừa bị khởi tố có ông Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I (thuộc Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cùng 5 cán bộ dưới quyền. Nhóm bị can này bị điều tra về tội nhận hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, các bị can đã nhận tiền của doanh nghiệp để bỏ qua hoặc rút ngắn quy trình kiểm dịch, tạo điều kiện cho nhiều lô thủy sản nhập khẩu được đưa đi tiêu thụ ngay sau khi về Việt Nam.

Doanh nghiệp chi gần 1,8 tỉ đồng để "mua" kiểm dịch

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng do bà Nguyễn Thị Thư (50 tuổi, trú Hà Nội) làm giám đốc, thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản như cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả… từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Lạng Sơn và Lào Cai.

Cơ quan điều tra thu giữ các con dấu công ty của nhóm bị can Nguyễn Thị Thư ẢNH: Đ.X

Theo quy định, các lô hàng phải được cách ly từ 1 - 3 ngày để lực lượng thú y kiểm tra tình trạng dịch bệnh, số lượng và chất lượng trước khi cấp giấy chứng nhận kiểm dịch.

Tuy nhiên, để đẩy nhanh quá trình đưa hàng ra thị trường, bà Nguyễn Thị Thư cùng cấp dưới nhiều lần đưa tiền cho một số cán bộ thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I.

Đổi lại, nhóm cán bộ này không trực tiếp kiểm tra thực tế hoặc giảm số lần kiểm tra, cho doanh nghiệp ký trước biên bản để hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Nhờ đó, các lô thủy sản nhanh chóng được đưa đi tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp đã chi khoảng 1,8 tỉ đồng để hối lộ nhóm cán bộ kiểm dịch.

Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu

Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Thư đã bị khởi tố về 3 tội, gồm buôn lậu; in, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; đưa hối lộ.

Theo Công an TP.Hải Phòng, quá trình mở rộng điều tra còn phát hiện Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng sử dụng nhiều doanh nghiệp do người thân đứng tên để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ và che giấu doanh thu từ hoạt động buôn lậu.

Trước đó, ban chuyên án đã triệt phá đường dây buôn lậu do ông Nguyễn Văn Tùng (trú Móng Cái, Quảng Ninh) cầm đầu, hoạt động với sự tham gia nhiều đối tượng làm nhiệm vụ vận chuyển, bốc xếp và kế toán; trong đó có bà Nguyễn Thị Kim Oanh, được biết đến là bà "trùm" buôn lậu hải sản vùng biên Móng Cái.

Công an TP.Hải Phòng đang phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường Bộ Công an và công an các địa phương tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong vụ buôn lậu thủy sản 1.000 tỉ đồng.