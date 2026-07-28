Khởi tố 6 người trong đường dây buôn lậu 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn

Tối 28.7, Bộ Công an cho biết, Công an TP.Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bị can Nguyễn Thị Oanh ẢNH: C05

Theo Bộ Công an, đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y này hoạt động trên không gian mạng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội WeChat, Viber để liên lạc, giao dịch. Các thành viên câu kết chặt chẽ, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố và có sự móc nối với một số cán bộ nhằm bảo kê, bao che cho vi phạm.

Trong đó, Nguyễn Văn Tùng được xác định là người cầm đầu còn Nguyễn Thị Oanh là người "bao biên". Ngoài ra, nhóm giúp sức cho Oanh còn có các lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê.

Quá trình triệt phá, cảnh sát đã thu giữ 5 ô tô, 2 bè tự chế, gần 3 tỉ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỉ đồng.

Bước đầu, Công an TP.Hải Phòng xác định, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, các đối tượng đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tương ứng khoảng 4.410 tấn cua cà ra, nầm lợn, tổng trị giá khoảng 400 tỉ đồng.

Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) với vai trò chủ trì đã cùng Công an TP.Hải Phòng và các đơn vị liên quan triển khai hiệu quả kế hoạch phá án, đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra. Cạnh đó, chuyển hóa tài liệu trinh sát thành chứng cứ, kịp thời thu giữ và bảo toàn dữ liệu điện tử.