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Thời sự Pháp luật

Khởi tố 2 bị can buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng

Hữu Tú
Hữu Tú
Công an tỉnh Đắk Lắk ra quyết định khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu, tuồn sản phẩm thuốc nhúng sầu riêng không rõ nguồn gốc ra thị trường trong mùa vụ thu hoạch.

Ngày 21.7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ái Châu (42 tuổi) và Trần Quốc Thái (45 tuổi, cùng ở TP.HCM) để điều tra về hành vi buôn lậu.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 9.2024, Châu bắt đầu tìm mua các loại thuốc nhúng sầu riêng từ Trung Quốc và Thái Lan để đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Để phục vụ cho việc hoạt động, Châu thuê 2 nhân công và kho chứa thuốc đặt tại phường Thành Nhất (Đắk Lắk).

Khởi tố 2 bị can buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng- Ảnh 1.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố 2 bị can buôn lậu hơn 7.000 chai thuốc nhúng sầu riêng có trị giá hơn 4,5 tỉ đồng

ẢNH: S.Đ

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Châu đã liên hệ với nhiều người, trong đó có Thái để đặt mua thuốc nhúng quả sầu riêng từ Thái Lan qua đường tiểu ngạch.

Ngoài ra, Châu còn liên hệ với 1 người đàn ông ở tỉnh Lào Cai đặt mua thuốc nhúng sầu riêng từ Trung Quốc cũng qua đường tiểu ngạch.

Sau khi thuốc được đưa về đến Đắk Lắk, Châu chỉ đạo nhân viên nhận, đưa về kho cất giấu và phân phối bán lại kiếm lời khi khách có nhu cầu.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 1.10.2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã đồng loạt bắt, khám xét tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh và TP.HCM, thu giữ 7.039 sản phẩm thuốc nhúng quả sầu riêng, trị giá hơn 4,5 tỉ đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan về hành vi buôn lậu.

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