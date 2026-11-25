Việc duyệt web với kết nối 5G trên điện thoại Android sẽ trở nên mượt mà hơn rất nhiều, đặc biệt ở những khu vực phủ sóng 5G, nhưng người dùng cần lưu ý rằng kết nối 5G có thể tiêu hao pin nhanh hơn một chút, với ước tính thời lượng pin có thể giảm từ 6 - 11%.

Việc điện thoại hao pin khoảng 6 - 11% khi sử dụng mạng 5G là điều khá bình thường ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Điều đó có nghĩa, nếu điện thoại của người dùng thường cho thời gian sử dụng 10 giờ sau khi được sạc đầy, mức thời gian này sẽ giảm xuống còn khoảng 9 giờ khi sử dụng mạng 5G.

Lý do thời lượng pin điện thoại sụt giảm khi dùng 5G và cách cải thiện

Theo BGR, có nhiều lý do khiến việc truy cập mạng 5G làm sụt giảm thời lượng pin trên điện thoại. Đầu tiên, nhiều điện thoại 5G không hoạt động độc lập mà kết nối đồng thời với cả mạng 4G và 5G. Khi ở khu vực có sóng yếu, việc liên tục ngắt kết nối và kết nối lại sẽ làm tiêu hao pin nhiều hơn. Thứ hai, tần số 5G khó xuyên qua các vật cản, khiến điện thoại phải hoạt động nhiều hơn để duy trì kết nối ổn định. Thứ ba, điện thoại 5G thường có nhiều ăng-ten hơn so với các thiết bị chỉ hỗ trợ 4G và tất cả các ăng-ten này đều cần năng lượng để hoạt động.

Trong trường hợp muốn giảm thiểu tiêu hao pin khi sử dụng 5G, người dùng không cần phải tắt kết nối này, trừ khi muốn tiết kiệm pin tối đa. Thay vào đó, hãy mang theo một cục sạc dự phòng nhỏ gọn và hạn chế các hoạt động mạng bằng cách chỉ cho phép các ứng dụng cập nhật qua Wi-Fi. Nếu điện thoại đã cũ, có thể đã đến lúc nâng cấp, vì các thiết bị mới hơn tiêu hao pin ít hơn khi kết nối 5G. Hơn nữa, công nghệ cũng đang phát triển, với mạng 5G+ cung cấp khả năng xuyên tường tốt hơn, từ đó giảm áp lực lên thiết bị.

Mặc dù vậy, những lo ngại về việc tiêu hao pin điện thoại khi sử dụng 5G có phần quá mức. Việc tiêu hao pin nhiều hơn một chút là cái giá nhỏ phải trả cho internet nhanh và ổn định, và tác động này có thể giảm dần theo thời gian.