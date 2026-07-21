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Thời sự Pháp luật

Bắt 6 nghi phạm mua bán người qua biên giới

Khánh Hoan
Khánh Hoan
6 nghi phạm ở Nghệ An bị bắt giữ sau khi đã thực hiện hành vi bán 1 trẻ em dưới 14 tuổi và 2 phụ nữ ra nước ngoài.

Ngày 21.7, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây mua bán người qua biên giới, bắt giữ 6 nghi phạm.

6 nghi phạm bị bắt gồm: Lương Thị Toàn (44 tuổi), Lô Văn Phong (50 tuổi), Xeo Thị Tiến (44 tuổi), đều ngụ xã Chiêu Lưu, Nghệ An; Chích Thị An (47 tuổi), Lô Văn Mày (48 tuổi), đều ngụ xã Cam Phục, Nghệ An; Lương Thị Nhâm (24 tuổi), ngụ xã Hữu Kiệm, Nghệ An.

Bắt 6 nghi phạm mua bán người qua biên giới - Ảnh 1.

6 nghi phạm bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Qua điều tra, cơ quan công an xác định vụ án buôn bán người này có nhiều nghi phạm tham gia, thiết lập đường dây mua bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng.

Để tạo niềm tin cho các nạn nhân, nhóm này sử dụng chiêu bài "việc nhẹ lương cao", tìm các phụ nữ và trẻ em ở vùng núi đang có nhu cầu việc làm rồi dẫn đi. Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài hứa hẹn mức lương cao, nhóm này còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong thời gian chờ việc.

Bắt 6 nghi phạm mua bán người qua biên giới - Ảnh 2.

Cơ quan công an làm việc với 1 nghi phạm trong đường dây mua bán người

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Khi nạn nhân bị lừa qua biên giới, nhóm này cấu kết với đồng phạm người nước ngoài bán nạn nhân cho các gia đình có nhu cầu. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này đã bán 2 phụ nữ và 1 trẻ em dưới 14 tuổi sang Trung Quốc.

Sau khi nhóm người này bị bắt, lần theo lời khai, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán.

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