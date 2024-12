Bắt 7 bị can thuê nhà tại Campuchia để lừa đảo, rửa tiền hàng ngàn tỉ đồng

Ngày 19.12, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Như Xuân vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

7 bị can bị khởi tố ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam, gồm: Giang Đình Lộc (26 tuổi), Nguyễn Trường Thanh (35 tuổi), Vũ Thị Như Quỳnh (33 tuổi), Phạm Phương Đông (26 tuổi, đều ngụ H.Thanh Miện, Hải Dương), Lê Văn Long (36 tuổi, ngụ H.Nam Sách, Hải Dương), Hoàng Mạnh Linh (26 tuổi) và Đoàn Xuân Long (33 tuổi, đều ngụ Q.Long Biên, Hà Nội).

Trước đó, một người dân trên địa bàn H.Như Xuân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động bị ổ nhóm trên lừa đảo, chiếm đoạt 250 triệu đồng nên làm đơn tố giác tội phạm gửi đến cơ quan công an. Qua điều tra, Công an H.Như Xuân đã bắt giữ các đối tượng trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận từ tháng 5 đã rủ nhau thuê nhà ở Campuchia rồi hoạt động lừa đảo qua mạng xã hội bằng cách lập tài khoản giả danh tên công ty, hoặc tên người có uy tín để mời chào người dân làm thủ tục xuất khẩu lao động và thực hiện nhiều thủ tục khác nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an H.Như Xuân xác định, các đối tượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của hàng trăm người dân ở H.Như Xuân và trên cả nước, với số tiền hàng chục tỉ đồng.

Đặc biệt, quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện nhóm đối tượng trên đã câu kết tổ chức hoạt động rửa tiền với quy mô giao dịch lên tới hàng ngàn tỉ đồng.