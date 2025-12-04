Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bất an khi đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang
Video Thời sự

Bất an khi đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang

Thanh Lộc
Thanh Lộc
04/12/2025 20:56 GMT+7

Người dân xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện một vết nứt dài xuất hiện trên QL1 đoạn qua khu vực Đèo Ngang. Vị trí xuất hiện vết nứt khá gần với nơi phát hiện giun đất chui lên mặt đất chết hàng loạt.

Ngày 4.12, người dân xã Phú Trạch bất ngờ phát hiện nhiều vết nứt đáng lo ngại trên QL1 đoạn qua khu vực Đèo Ngang. Các rãnh nứt lộ rõ trên mặt đường, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ sạt lở hoặc bong tróc mặt đường, nhất là đối với các phương tiện đi lại phía dưới khu vực chân dốc.

Bất an khi đường nứt, giun chết hàng loạt ở Đèo Ngang

Hiện lượng xe qua lại khu vực này không lớn do phần lớn người dân chuyển sang đi tuyến hầm.

Trước đó, người dân thôn Vịnh Sơn, xã Phú Trạch cũng chứng kiến hiện tượng giun đất xuất hiện dày đặc và chết hàng loạt trên các lối đi bê tông, sân vườn, thậm chí kéo dài tới mép QL1.

Hiện tượng kéo dài nhiều ngày, giun trồi lên mặt đất rồi chết khi gặp nắng, điều mà người dân địa phương cho biết chưa từng xảy ra trước đây.

Khám phá thêm chủ đề

đường nứt Giun chết Đèo ngang Quảng Trị Đường nứt ở quảng trị
