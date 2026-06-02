Bất an vì người nghiện ma túy: Nhận biết thế nào để phòng ngừa rủi ro?

Thanh Đa
02/06/2026 09:56 GMT+7

Nhiều vụ kiểm tra các khu nhà trọ ở TP.HCM phát hiện người nghiện ma túy khiến không ít người lo lắng về an ninh, an toàn nơi ở. Công an đã chỉ ra những dấu hiệu nhận biết phổ biến nhằm giúp cộng đồng chủ động phòng ngừa.

Nhiều vụ việc công an kiểm tra phát hiện người nghiện ma túy sống chung trong các xóm trọ khiến người trẻ bất an, lo lắng. Ngày 23.3, Báo Thanh Niên đưa tin Công an phường Lái Thiêu, TP.HCM kiểm tra ma túy lưu động tại các khu nhà trọ, khu vực tập trung đông lao động tự do có nguy cơ phức tạp và phát hiện 2 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Ngày 25.5, Công an phường Phú Thuận, TP.HCM kiểm tra cư trú tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, phát hiện 3 trường hợp dương tính với ma túy đá.

Không ít bạn trẻ thắc mắc: Vậy làm sao nhận biết người nghiện ma túy trong xóm trọ? Trả lời vấn đề này, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Trưởng công an xã Hiệp Phước, cho biết việc nhận biết người nghiện ma túy thông qua những biểu hiện bên ngoài tùy thuộc vào từng giai đoạn của quá trình nghiện.

Đại úy Trần Vinh Hiển (Công an phường Bình Quới) tuyên truyền về tác hại của ma túy cho các nhà trọ, cơ sở kinh doanh

Các biểu hiện của người nghiện ma túy được Thượng tá Hà chỉ ra như: Thay đổi bất thường giờ giấc sinh hoạt (thức khuya, đêm ngủ ít, dậy muộn, ngày ngủ nhiều), hay tụ tập đi lại với những người không có công ăn việc làm, không lao động học hành, hay chơi thân với người nghiện ma tuý. Bên cạnh đó, người nghiện ma túy thường có biểu hiện hay ngáp vặt, người lừ đừ mệt mỏi, lười lao động. Những người trẻ có nhu cầu tiêu tiền ngày một nhiều, sử dụng tiền không có lý do chính đáng, hay bán đồ đạc cá nhân và gia đình, nợ nhiều, ăn cắp vặt… cũng là một trong những biểu hiện.

"Ngoài những biểu hiện trên, có thể nhận biết người nghiện ma túy qua một số dấu hiệu khác như: những người sử dụng ma túy lâu thường ngại tắm, người hôi, nghe nhạc lớn (do thường xài thuốc lắc), nhận biết qua dụng cụ sử dụng chẳng hạn trong túi quần áo, cặp sách, phòng ở thường có nhiều dụng cụ, phương tiện liên quan đến sử dụng ma túy như: bơm kim tiêm, chai nhựa có chế bình hút…", Thượng tá Lê Mạnh Hà nói.

Một cán bộ công an phường Bình Quới khuyến cáo về thể chất, biểu hiện của người khi sử dụng ma túy đá lâu dài gồm: gầy sút nhanh sụt cân rõ rệt, da xanh xao, nổi mụn, lở loét, sẹo do gãi, mắt trũng, thâm quầng đỏ mắt... 

Báo Thanh Niên ngày 23.5 đưa tin chỉ trong một tuần đầu ra quân cao điểm (từ ngày 16 - 22.5), Công an TP.HCM đã lập chiến công thần tốc khi triệt xóa, xử lý 214 người (trong đó khởi tố, bắt tạm giam 176 bị can và đưa đi cai nghiện bắt buộc 35 đối tượng), đồng thời chặn đứng hàng chục kg ma túy tổng hợp các loại tuồn vào thành phố tiêu thụ.

Công an TP.HCM khuyến cáo nhiều trường hợp, để có tiền sử dụng ma túy, người nghiện đã giết chết cả người thân của mình. "Đa số người nghiện ma túy khi bị cơ quan chức năng phát hiện họ đều là người có tiền án tiền sự. Tệ nạn ma túy là một trong những nguyên nhân quan trọng làm phát sinh các loại tệ nạn xã hội khác như cờ bạc, mại dâm và các loại tội phạm hình sự", một cán bộ công an trên địa bàn TP.HCM cho biết.


Rất nhiều người trong diện bị xóa thường trú: Kiểm tra ngay kẻo mất quyền lợi

Công an các xã, phường TP.HCM đang triển khai đợt rà soát dữ liệu dân cư, phát hiện rất nhiều nhân khẩu thuộc diện xóa đăng ký thường trú. Cơ quan chức năng khuyến cáo mọi người cần chủ động cập nhật thông tin để tránh bị xóa thường trú.

